Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma se reconcilian y viajan a Japón: “vamos a arreglar las cosas”

“Sin miedo al qué dirán, porque han dicho tanto, las peleas son de dos”.

El noviazgo entre la conductora Claudia Lizaldi y el empresario Pedro Moctezuma llegó al centro de la polémica después de que protagonizaran una pelea en el evento de ‘Los 300 líderes más influyentes de México’.

En un video difundido por el portal de noticias de espectáculos Kadri, se observa a la pareja en una fuerte discusión, en donde hubo gritos, jaloneos e incluso Pedro habría lanzado al suelo la bolsa de Lizaldi.

Tan sólo un par de días después, Claudia habría decidido que esa pelea era suficiente para romper con Moctezuma. “Las relaciones hay que terminarlas en paz, con amor, con gratitud, hoy suelto así, con amor y en gratitud”, escribió en su cuenta de Instagram.

Los motivos de la separación

Una de las versiones sobre el motivo de la pelea que tuvieron es que Pedro le reclamó a Claudia por un mensaje que recibió en su teléfono durante el evento.

De acuerdo con esta versión, Moctezuma acusó a Claudia de que ese mensaje demostraba algún tipo de engaño. En el clip de la pelea, por ejemplo, se puede ver que el empresario le muestra a la conductora constantemente la pantalla del teléfono.

La conductora de ‘MasterChef Celebrity’ dijo en su mensaje que empezará a sanar su relación con Pedro. “Sin miedo al qué dirán, porque han dicho tanto, las peleas son de dos, las tensiones las ponen dos en una relación, tomo mi responsabilidad y dejo ir para abrir el espacio a sanar, compartirlo contigo que me lees tiene un sólo propósito, mantenerme en la única cosa que me ha sostenido siempre: la poderosa verdad”, expresaba Claudia.

Ya se reconciliaron

Sin embargo, un par de días después, la presentadora sorprendió a todos sus seguidores al eliminar la publicación de su truene y al mismo tiempo compartir una imagen en familia junto a Moctezuma.

Al tiempo, comenzó a subir historias anunciando el inicio de su viaje a Japón acompañada de Pedro y los hijos de ambos. Además, advirtió que estaría compartiendo mucho sobre sus vacaciones.

Entre las postales del viaje, coló una frase que confirma su regreso con el empresario, tan sólo unos días después del anuncio de su separación, y que también fue compartida por Pedro. “Quédate con quien te diga: ‘vamos a arreglar las cosas que no quiero perderte’”.

La siguiente imagen en su carrete de historias se trataba de la pareja tomando una taza de café mientras se miraban románticamente.

Fue una discusión “normal”

Previo a sus vacaciones en familia, la conductora ofreció una charla para el canal de YouTube ‘Dulce y Picosito’, y allí describió la pelea con su pareja como algo “normal”.

“Fue una discusión normal entre pareja, porque somos socios y la pelea fue por cuestiones de trabajo. No creo que sea corrector justificar actitudes o situaciones que no considero adecuadas”, expresó.