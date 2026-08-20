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Novia de ‘Abelito’ termina hospitalizada TRAS SER MORDIDA por un perro… ¡por segunda vez!

El finalista de ‘La Casa De Los Famosos’ señala que la dueña del perro no se ha hecho responsable por las heridas de su novia.

Agosto 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La novia de ‘Abelito’ fue mordida por un perro por segunda vez.

Instagram

“Si vas a tener mascotas es porque puedes darles un trato digno, una atención, una supervisión”.

‘Abelito’ compartió con sus seguidores que su novia, Arantza Salazar, tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica tras el ataque de un perro. El exhabitante de ‘La Casa De Los Famosos’ indicó que la cirugía tuvo una duración aproximada de una hora y media.

El creador de contenido explicó que no se había pronunciado antes porque estaba “solucionando un par de cosas” mientras esperaba noticias afuera del quirófano.

Y así desveló que no es la primera vez que Arantza es atacada por el mismo perro. Apenas en mayo pasado, fue víctima del can aunque en aquella ocasión las lesiones no fueron tan graves.

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Tras el terrible episodio, ‘Abelito’ compartió que fueron a buscar a la dueña del animal y la respuesta que recibieron es que el perro tiene sus vacunas al día.

Luego, relató que la mascota suele estar sin supervisión y que en ocasiones lo han visto alimentándose de la basura en la vía pública. También describió haberlo visto con “medio cuerpo saliendo” de una cochera donde lo tienen.

‘Abelito’ fue directo al responsabilizar a la propietaria del can. “El animalito no tiene la culpa, quien tiene la culpa es la dueña”, afirmó, y enumeró las fallas: “sin correa, sin entrenamiento, sin ningún tipo de contención, ni siquiera una malla”. Agregó que la dueña “no se hace cargo de nada” luego del primer ataque ni tras el segundo.

“Si vas a tener mascotas es porque puedes darles un trato digno, una atención, una supervisión”, dijo el creador de contenido.

Y advirtió en su mensaje: “Ya veremos qué pasa con la dueña”, sin precisar qué acciones planea emprender.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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El creador de contenido finalizó su mensaje con una advertencia sobre lo que podría ocurrir si el animal vuelve a atacar. “No me quiero imaginar si hay una tercera o si es un niño o si es un perro, un cachorro o algo”.

Abelito La casa de los famosos 4
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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