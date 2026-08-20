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Al interior del rancho en que Juan Gabriel vivió sus últimos días: tenía su luna personal y una chocolatería

Tenía dos estudios de grabación y estaba lleno de estatuas de buda y deidades hindúes

Agosto 20, 2026 • 
Alejandro Flores
juan gabriel chocolateriia (1).jpg

Juan Gabriel y su rancho YouAreMe

Captura Univision / Primer Impacto

“Debemos buscar para los demás la felicidad que deseamos para nosotros”. Es una frase que esta inscrita en la estela del patio central del rancho de Juan Gabriel en Cancún.

Y sobre la estela hay una estatua del autor de la frase: Buda.
De acuerdo con testimonios de amigos, Juanga encontró en el budismo la paz espiritual en los últimos años de vida.
Este 28 de agosto de 2026 se cumplen 10 años de la muerte del autor de “Querida” y en ese lapso, este rancho ha atravesado por una historia trágica que lo tiene actualmente en el abandono.
El rancho fue el refugio de Juanga en la última etapa de su vida: aquí tenía hasta una chocolatería para uso personal.

juan gabriel chocolateriia.jpg

La chocolatería de Juan Gabriel

Captura Primer Impacto

Con varias cabañas a lo largo del pasillo principal, Juan Gabriel tenía dos estudios de grabación: uno era grande, profesional, con tecnología de punta; el otro era pequeño, de apenas unos 20 metros cuadrados.

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Su consentido era el segundo: ahí grabó con Julión Álvarez su dueto “La frontera”.

El rancho de la felicidad

El rancho tiene varias estatuas dedicadas a deidades orientales e hindúes, pero también hay rastros del humor del cantante: hay un poste con flechas de madera que indican la dirección indicada su uno quiere dirigirse hacia la amistad, el amor o la felicidad.
TE RECOMENDAMOS: El estudio de Juan Gabriel está abandonado y destartalado; es donde grabó “La Frontera” con Julión Álvarez

juan gabriel rancho.jpg

Captura Univision / Primer Impacto

Uno de los lugares más personales dentro del rancho era la alberca: construida en un espacio en el que él mismo descubrió quera ideal porque tenía una entrada de luz natural en medio de la tupida vegetación que abunda en todo el rancho, el cantante decidió que fuera una piscina circular.

Y en uno de los extremos se colgó una luna personal: la escultura de una esfera en la que los cráteres son en realidad rostros de Juan Gabriel.

“Fue un regalo en el último cumpleaños del cantante”, se precisa en un reportaje de Primer Impacto, publicado hace 8 años.

Hoy el rancho luce abandonado.

Juan Gabriel Al interior de
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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