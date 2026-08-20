Susana González y su hija parecen “gemelas"; Lucero exhibe que hasta tienen los mismos gestos

Susana González se muestra especialmente orgullosa de que su hija Susana Elías González esté a punto de debutar en televisión.

De hecho, ambas actuarán en “Todavía te amo”, telenovela que está en producción y que se estrenará en 2027.

“Hoy me toca darte la bienvenida de nueva cuenta. Pero no al mundo que que ya conoces, y donde ya brillas. Ahora es a uno que yo sé que vas a amar”, le dijo Susana a su hija.

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Pero más allá de la historia de que seguirá los pasos de sus madre, Susana Elías impactó por el parecido físico con su mamá.

En la presentación de “Todavía te amo”, estuvieron juntas en varios momentos en los que se hizo evidente que comparten no solamente rasgos, también gestos.

¿Qué dijo Lucero sobre Susana González y su hija?

Fue tan evidente, que Lucero escribió en el perfil de Susana González un comentario lleno de asombro.

“Son GEMELAS, nado sincronizado al mil. Preciosas. Éxito siempre”, escribió.

La cantante se refirió así a un video en el que mientras escuchan una pregunta de la prensa, las dos Susanas se llevan la derecha al cabello y lo alacian... hasta la misma posición de los dedos tienen las actrices.

Susana González no pudo ocultar lo feliz que se siente de compartir ahora carrera con su hija.

“También para mí hoy es uno de los días más felices por que puedo guiarte, siempre estaré aquí para ti, mi princesa , vamos a aprender mucho juntas en este proyecto y nos llevaremos de la mano. Ya verás por qué este es el mejor trabajo del mundo”.

Susana Elías interpretarás a Camila, “una niña linda y fuerte como tú”, según palabras de Susana González.