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Nicola Porcella se deja ir en contra de LCDLF por METER INFLUENCERS: “Tanto creador de contenido no era”

El exhabitante de la exitosa primera temporada afirma que ese fue el error que le quita fuerza al reality.

Agosto 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Nicola Porcella reaccionó a la cantidad de influencers que están en ‘La Casa De Los Famosos’.

YouTube/TikTok

“No tanto creador de contenido porque funcionan diferente de la televisión, la verdad. Funcionan totalmente distinto a como funciona la gente en la tele”.

El peruano Nicola Porcella reaccionó a la ola de críticas que ha recibido ‘La Casa De Los Famosos’ que ha sido llamada ‘La Casa De Los Tibios’ por cómo se percibe a los habitantes, quienes se la pasan durmiendo, comiendo, haciendo ejercicio y hasta meditando.

De hecho, la noche del miércoles ‘La Gala de Nominación’ comenzó con un fuerte y merecido regaño por parte de Galilea Montijo. Y es que en las redes sociales son miles las quejas y mencionan lo aburrido que esta resultando el reality.

“Es un show que me encanta, me apasiona, lo he abrazado, desde la primera temporada. Me he quedado por horas pegada a la televisión viendo lo que pasa después de un cine y una nominación... ", recordó Galilea. “Pero me está pasando algo. Con mucho cariño se los digo”.
“En esta temporada, siento que todavía no hay ese espíritu de juego, de competencia. No existe”.

TE RECOMENDAMOS: Periodistas y redes la acusan de aburrida y la llaman “La Casa de los tibios": ¿"Si no hay polémica, no hay ‘reality’”?

“Confío de todo corazón que en algún momento, se van a poner a jugar. Y hoy, tienen la oportunidad de comenzar...

Espero que despierten, que se involucren. Que se contagien y de verdad nos quedemos pegado a lo que sucede dentro”, dijo Galilea.

Ante los hechos, Nicola, quien quedó en segundo lugar en la primera edición del reality en 2023, se lanzó en contra de ‘La Casa’ y manifestó cuál cree que fue el problema central: el perfil de los habitantes.

“Me van a funar por lo que digo, pero ya de hace tiempo lo tengo guardado en el corazón: sí creo que meter tanto, tanto influencer no era. Tanto creador de contenido no era para ‘La Casa’, porque siento que ‘Mansión VIP’ les movió un poquito... entonces dijeron ‘a la mansión le fue bien en redes’, pero esto es una ‘Casa de los Famosos’ de Televisa”, afirmó Porcella.

El conductor fue específico sobre el tipo de casting que, a su juicio, habría funcionado mejor. Y hasta propuso perfiles: dos personas de la televisión, dos que hayan participado en otros programas, dos actores, dos conductores y uno o dos creadores de contenido, no más.

“No tanto creador de contenido porque funcionan diferente de la televisión, la verdad. Funcionan totalmente distinto a como funciona la gente en la tele”.
“El error creo que ha sido que entra tanto creador de contenido. Uno o dos, que siempre te dan. Dos de la tele, dos que estuvieron en otro programa, dos actores, dos conductores. O sea, que me hubiera gustado más variedad, dos personas que son mucho de reality. Creo yo”, señaló.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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Porcella también mencionó a Brianda Deyanara y a Fede Vigevani como ejemplos de participantes cuyo perfil no encaja con las dinámicas del formato. Según él, ambos son personas tranquilas en su vida cotidiana que sólo activan su personalidad frente a una cámara para bailar o hacer show, pero sin la espontaneidad que exige la convivencia del reality.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hasta Yahir y Masad ya están ABURRIDOS en La Casa de los Famosos México: “Lucho por no dormirme”

@reallity_tv

Así Literal 🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱🥱💤💤💤💤💤💤💤💤💤💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭💭 #lacasadelosfamososmx #mexico #lacasadelosfamosos #sueño #aburrida

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“Hoy en día, ¿yo qué haría en esta casa? Meto a Gala, a las Galas, y que se enfrente con uno. A ver, mami, tú, ¡pah! Listo”, dijo, al ilustrar el tipo de participante que, en su opinión, genera contenido real.

La casa de los famosos 4 influencers nicola porcella
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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