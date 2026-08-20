Vanessa Huppenkothen NARRÓ CON TERROR cómo la perseguía un vehículo: “si me mat4n ya saben quién fue”

“Si me matan, fue este cabr*n”.

La noche del miércoles, Vanessa Huppenkothen compartió una grabación mientras manejaba por la avenida Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, y era perseguida por una camioneta.

Desde el interior del vehículo color rojo se observaba cómo le pedían que rebasara e iban esperando a la conductora. Incluso se estacionan esperando que Vanessa avanzara y gritan insultos contra ella.

En medio de la desesperación, Huppenkothen pregunta a sus seguidores qué puede hacer y luego apunta “si me matan, fue este cabr*n”, y después menciona las placas.

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Es cuando la camioneta es estaciona para esperar a Vanessa que permite el paso de dos enormes vehículos militares, lo que fue aprovechado por la presentadora deportiva para gritar por ayuda y acelerar su paso.

Luego de las imágenes compartidas, usuarios señalaron que es el modus operandi de los llamados ‘montachoques’, que son grupos delictivos que provocan accidentes viales para exigir dinero en efectivo bajo amenazas.

La #SSC informa:



Derivado de los hechos documentados en un video difundido en redes sociales, en el que se observa a una unidad presuntamente involucrada en el seguimiento de una mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (#SSC) de la Ciudad de México tomó acciones inmediatas… pic.twitter.com/pFUrzhuWbR — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 20, 2026

Horas después, Vanessa confirmó que el incidente no pasó a mayores y pudo llegar a su casa con bien. También agradeció la preocupación de su audiencia.

En tanto, la Secretaría Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que de inmediato inició con acciones que ayuden a localiza la unidad involucrada, utilizando el registro de las placas que aparecen en las imágenes y que menciona Vanessa.

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La dependencia indicó que personal especializado realiza el análisis de los videos y desarrolla las diligencias correspondientes para identificar tanto la camioneta como a las personas que viajaban en ella, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.