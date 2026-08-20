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Vanessa Huppenkothen NARRÓ CON TERROR cómo la perseguía un vehículo: “si me mat4n ya saben quién fue”

La comunicadora avanzaba por una avenida cuando otro carro le pedía que lo rebasara y hasta insultos le gritaban.

Agosto 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Vanessa-Huppenkothen.jpg

Vanessa Huppenkothen era perseguida por una camioneta roja en las calles de la Ciudad de México.

SSC/Instagram

“Si me matan, fue este cabr*n”.

La noche del miércoles, Vanessa Huppenkothen compartió una grabación mientras manejaba por la avenida Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, y era perseguida por una camioneta.

Desde el interior del vehículo color rojo se observaba cómo le pedían que rebasara e iban esperando a la conductora. Incluso se estacionan esperando que Vanessa avanzara y gritan insultos contra ella.

En medio de la desesperación, Huppenkothen pregunta a sus seguidores qué puede hacer y luego apunta “si me matan, fue este cabr*n”, y después menciona las placas.

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Es cuando la camioneta es estaciona para esperar a Vanessa que permite el paso de dos enormes vehículos militares, lo que fue aprovechado por la presentadora deportiva para gritar por ayuda y acelerar su paso.

Luego de las imágenes compartidas, usuarios señalaron que es el modus operandi de los llamados ‘montachoques’, que son grupos delictivos que provocan accidentes viales para exigir dinero en efectivo bajo amenazas.

Horas después, Vanessa confirmó que el incidente no pasó a mayores y pudo llegar a su casa con bien. También agradeció la preocupación de su audiencia.

En tanto, la Secretaría Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que de inmediato inició con acciones que ayuden a localiza la unidad involucrada, utilizando el registro de las placas que aparecen en las imágenes y que menciona Vanessa.

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La dependencia indicó que personal especializado realiza el análisis de los videos y desarrolla las diligencias correspondientes para identificar tanto la camioneta como a las personas que viajaban en ella, con el propósito de esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Vanessa Huppenkothen
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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