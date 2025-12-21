Suscríbete
El fatal destino del hermano de Abelito y el video que le organizó como homenaje

Dani, hermano de Abelito, murió cuando tenía 4 años. Sus papás ahora cuentan su historia por primera vez

Diciembre 20, 2025 • 
Alejandro Flores
abelito hermanito tumba.jpg

Abelito y Los Recoditos

Youtube

“Tengo poco tiempo de que he comenzado a hablar de él sin llorar”, dice doña Cristina, la mamá de Abelito.

Se refiere a Daniel, el hermano de Abelito que murió en 2003, cuando apenas tenía 4 años. Es una historia de la que apenas se sabían algunos detalles que el propio Abelito contó en La Casa de los Famosos, así como un par de fotos que el mismo compartió en su cuenta de TikTok.
Daniel era el hermano mayor de Abelito. Sus papás lo recuerdan como un niño incluso más travieso que Abelito y con una inteligencia asombrosa.
En el programa de Youtube Pinky Promise, de Karla Díaz, doña Cristina y don Abel fueron puestos a prueba emocionalmente cuando una pregunta del pregunta fue acerca de cómo pudieron superar la pérdida de su hijo.
“La vida debe continuar”, comenzó don Abel, quien, sin embargo, se quebró y sollozó unos segundos.

@el_abelito_oficial

Hoy comparto algunas fotos con mi hermano 🕊️. Su fuerza y ejemplo siguen siendo mi motor para seguir adelante, junto con el amor de mis padres 🫶🏻❤️👶🏻

♬ sonido original - Abel Saenz R.

El homenaje en la tumba del hermano de Abelito

Para Abelito, su hermano Daniel es una recuerdo fundamental de su vida y por eso quiso hacerle un homenaje n noviembre de este 2025.
Luego de ganar el tercer lugar de La Casa de los Famosos, Abelito ha cumplido muchos sueños, uno de ellos ser el cantante invitado de grupos de regional mexicano.
Así lo hizo con la Banda Los Recoditos, a quienes convenció de hacer un video musical en su natal Tabasco, Zacatecas. La canción que se uso fue “La vida es un riesgo”, cuya letra trata precisamente de lo frágil que es la vida y lo mucho que se puede extrañar a un ser querido cuando muere.

Abelito entonces tuvo una idea: grabar la introducción de ese video en la tumba de su hermano. Los Recoditos y él fueron hasta el panteón y grabaron las escenas en las que aparecen haciendo una guardia frente a su tumba pero también colocando una ofrenda que incluye veladoras y hasta una botella de tequila que vacían sobre el mármol.

Para don Abel fue una alivio para su corazón ser testigo de ese homenaje de Los Recoditos para Daniel.

“Así es cómo lo hemos superado, recordándolo bonito, alegre y con su hermanito presente”.

El dolor de perder a un hijo

Doña Cristina fue la más afectada con la muerte del niño. Durante dos décadas no pudo hablar de la tragedia porque cada vez que lo intentaba se echaba a llorar.
De hecho, tuvo un episodio depresivo luego de la tragedia: descuidó su arreglo personal y abandonó el mantenimiento y limpieza de su casa, dos cosas que ella siempre le gustaba procurar.
Superó esa crisis un día que volteó a la cama y vio que estaba Abelito, su otro hijo, que apenas tenía un año.

“Ahí fue cuando reconecté con mi hijo y le dije que me perdonara. Lo abrazaba u le decía que tenía mucho dolor pero que me perdonara. (La muerte de Daniel) ha sido un dolor muy grande pero pienso que eso se va curando con los golpes qe da la vida, y también al tener este otro hijo que va triunfando en la vida

Abelito El Abelito
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
