Este es el terrible secreto que Fernando Lozada revelará en La Granja VIP

Fernando Lozada es uno de los integrantes ya confirmados para la segunda temporada de La Granja VIP.

El reality show de Azteca adelantó su fecha de estreno para competir con La Casa de los Famosos.

Y el séptimo revelado es Fernando Lozada, un experto en realities que ha estado, por ejemplo, en La Casa de los Famosos de Telemundo.

Lozada guarda un secreto desde hace 13 años y que hasta ahora se ha negado a revelar: el nombre de su padre biológico.

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Hasta donde se sabe, el padre de Fernando es un actor mexicano tan famoso y vigente que Fernando ha preferido mantenerlo en secreto.

“Nunca lo he dicho y creo que nunca lo voy a decir”, dijo Lozada en 2024.

¿Quién es el papá de Fernando Lozada?

Esa breve revelación ocurrió precisamente durante su participación en La Casa de os Famosos, más precisamente durante una Cena de nominados.

En esa ocasión, el influencer contó que hasta los 24 años de edad, él vivió con la idea de que el hombre que lo crió era su padre.

Pero justo cuando cumplió la edad mencionada, descubrió que era adoptado y al rastrear a su padre biológico se topó con la historia de que era hijo de un famoso actor mexicano.

Aunque el nombre lo ha mantenido en misterio, en una entrevista con “Ventaneando”, dijo que “muy posiblemente” narrará este episodio de su vida dentro de La Granja VIP.

“Y ahí puede revelar el nombre”, dijo Ricardo Manjarrez, uno de los conductores del programa y que estuvo a cargo de la entrevista.

@chismeshoreof Fernando Lozada contó en la cena de nominados hace minutos que se enteró a los 24 años de edad que es adoptado y reveló que su padre biológico es un actor mexicano cuyo nombre se reservó👀🔥 ¿QUÉ OPINAN?⬇️ Fuente: Telemundo - NBCUniversal ♬ sonido original - Chisme Shore 🔥

Mónica Castañeda secundó la idea: