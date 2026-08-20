David Zepeda dice que está consciente de lo que SE INSINÚA DE ÉL: “dudan de mi sexualidad”

“Siempre me preguntan lo mismo y eso da cabida al ‘por qué no se casó’”.

En muchos momentos, usuarios en redes sociales han puesto en duda las preferencias sexuales del actor David Zepeda. Ahora tras arribar al aeropuerto de la ciudad de México, despejó todas las dudas.

Y es que al encontrarse con la prensa que ya lo esperaba para formularle varias preguntas, Zepeda dijo que se tomaría un tiempo para pasarlo en familia, con sus padres.

Al tiempo, los reporteros le cuestionaron sobre los dichos de sus padres y si le han hecho saber que ‘ya quieren nietos’, a lo que fue tajante: “Siempre me preguntan lo mismo y eso da cabida al ‘por qué no se casó’ y luego en redes sociales dudan de mi sexualidad”.

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Por ello, decidió romper el silencio:

“Ese tipo de preguntas me llaman la atención y te la respondo: me encantan las mujeres y no he tenido hijos porque así lo he decidido y así se ha dado la vida. Con mis exnovias no se ha dado esa parte, pero si llegan los hijos yo seré el más feliz”, manifestó.

De esta manera dejó en claro que no ha buscado convertirse en padre aunque tampoco la vida se lo ha puesto enfrente.

La prensa también le preguntó qué ha pasado con su exnovia Lina Radwan, con quien mantuvo una relación que duró cerca de una década y que comenzó en el año 2010.

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“Seguimos siendo una familia, nos amamos profundamente. Su mamá es mi chef. De lunes a viernes ella me cocina. No he encontrado quien me cocine más hermoso, más rico, con tanto amor”, concluyó.