Karely Ruiz extraña sus implantes; se los retiró hace dos meses

Apenas a mediados de junio, Karely Ruiz mostró en sus redes sociales el procedimiento estético mediante el cual se retiró los implantes de seno.

La influencer ha vivido desde entonces algunas etapas complicadas: primero enfrentó el hate por los cambios en su cuerpo, luego vivió un asalto en su casa y finalmente sus haters intentaron funarla por sospechar que fue un robo fake.

Ahora Karely Ruiz ha decidido mostrar un cambio de apariencia radical: modificó su característico cabello negro por un tono casi rubio, con un corte totalmente distinto y la promesa de que habrá nuevo contenido.

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El video viral de Karely Ruiz

Mientras llega ese nuevo contenido, Karely se dio tiempo para la nostalgia.

En sus historias de Instagram publicó un video del año pasado en el que mostraba con orgullo sus implantes al ritmo de una sugerente canción: Tokicha, de J Castle y Hades 66.

La publicación original de video, se hizo viral nuevamente y se llenó de nuevos comentarios de seguidores que igual que ella, extrañan a esa Karely Ruiz.