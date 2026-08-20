María León revela que le dio OTRA OPORTUNIDAD al amor y ya olvidó al coreógrafo: “Estoy muy enamorada”

“Sí existes”.

El año pasado, María León lamentaba su truene con el coreógrafo Allen Genkin luego de que la distancia y los proyectos profesionales jugaran en su contra. La cantante aseguraba que no descartaba un regreso, pues se querían mucho, sin embargo esa idea quedó en el pasado porque María tiene novio nuevo.

En una entrevista con el programa ‘Hoy’, León compartió que dejó atrás la soltería y estaba disfrutando de un nuevo compañero.

“Acabo de empezar una relación. Estoy muy contenta, muy emocionada. Vuelvo a creer en el amor”, expresó la cantante, con una gran sonrisa. “Creo que eso es una de las cosas que nos encantan a los seres humanos, volver a tener fe en el amor”.

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‘La Sargento León’ compartió que su novio no pertenece al medio del espectáculo, pero “estoy muy enamorada”, evitando así revelar información sobre el afortunado.

Y es que fue en noviembre de 2025 cuando María anunció que, tras dos años juntos, terminaba su relación con Allen Genkin, coreógrafo y bailarín al que conoció durante su participación en el reality show ‘Mira quien baila’, en 2022.

Ante los medios de comunicación la intérprete indicó que la ruptura se debía a compromisos profesionales, ya que él vivía en Estados Unidos y ella en México, lo que los orilló a pasar cada vez menos tiempo juntos.

“Está complicado. Ahorita estoy enfocada en mi trabajo; digamos que hay una pausa. Es el hombre más maravilloso que he conocido en mi vida”, expresó.

León destacó que dicho truene no fue una decisión sencilla, pero que ambos estaban conscientes de lo que querían en su vida.

“Son cosas que tampoco decides, simplemente te sobrepasan. Agradezco tener mucho trabajo, porque me ayuda. Estoy en terapia, mejorando mucho como persona; él también está mejorando mucho como persona”, precisó. “No hay nada malo con la relación: somos amigos, estamos al pendiente, nos escribimos. Hemos encontrado esta pausa en un momento de mucha generosidad. Es la relación más hermosa que he tenido en mi vida”.

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Hace unas horas, con su nueva relación, María se limitó a decir “sí existes”, luego de presentar a su pareja con una serie de fotografías en sus redes sociales.