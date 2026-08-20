Cuarta gala de nominación tras regaño de Galilea Montijo: ¿Quién nominó a quién?

Después del regaño de Galilea Montijo a los habitantes para que DESPIERTEN y comiencen a jugar, tal parece que sí los despabiló y comenzaron las nominaciones con sentido.
En las tres semanas anteriores parecían temerosos, pero esta vez nominaron sin titubear. En esta cuarta gala de nominación, se incorporó la dinámica de los puerquitos, en cuyo interior hay leyendas que modifican las nominaciones al sumar o restar puntos, así como dar otros beneficios.
Mariana Ochoa nominó:
3 puntos a Aldo - Se lo ganó
2 puntos a Flor - Siento que le va a romper el corazón a Ese
1 punto a Moisés - Le hace falta dar más contenido, es perfecto con sus habilidades, pero le hace falta picorcito...
Su puerquito decía: “Entrarás al confesionario con la siguiente persona que nomine”.
Aldo Rendón nominó:
3 puntos a Cynthia - El roce se ha venido dando, hay que empezar el desmadre
2 puntos a Ernesto - Quiero quitar de mi camino a las personas que, somos mucho
1 punto a Moisés - por que sí, no quiero que esté en la casa.
Su puerquito decía: “Se duplicarán los puntos que has emitido”.
Luis Chaparro nominó:
3 puntos a Yahir - puede dar más que cocinar y entrenar.
2 puntos a Karina - Me ha nominado, y siento que me toca darle los puntos - nominación anulada
1 punto a Moisés - Sigue siendo un rival muy competidor y me gustaría verlo en la placa
Su puerquito decía: “Se anulará tu nominación de 2 puntos”.
POR BENEFICIO DE LA MONEDA DEL DESTINO: Nominó con 3 puntos a Ese Pérez, fue sucia tu jugada, sentí incoherencia en tu juego, pero repetidamente haces chistes a Cynthia.
Ese Pérez nominó:
3 puntos a Cynthia Klitbo - Solamente vino a hacer corajes
2 puntos a Yahir - Por estrategia
1 punto a Masad
Su puerquito decía: “Eligirás a un habitante de otro cuarto que no hayas nominado y le darás 2 puntos frente a todos”.
Cynthia Klitbo nominó:
3 puntos a Ese Pérez - Lo escuché diciendo que me iba
2 puntos a Aldo Rendón - Porque es fuerte
1 punto a Karina Torres - Porque es fuerte.- nominación anulada
Su puerquito decía: “Se anulará tu nominación de 1 punto”
Masad nominó:
3 puntos a Moisés - nominación anulada
2 puntos a Ese Pérez
1 punto a Ernesto Laguardia
Su puerquito decía: “Se anulará tu nominación de 3 puntos”
Karina Torres nominó:
3 puntos a Masad - Me gusta tirarle a lo grande
2 puntos a Yahir - estrategia personal
1 punto a Moisés - sé que es fuerte dentro de la casa
Su puerquito decía: “Tu nominación se queda tradicional”. (No tuvo modificación)
Gema Garoa nominó:
3 puntos a Brianda - Nunca la he nominado
2 puntos a Masad - Lo salvan siempre
1 punto a Yahir - Nunca lo he nominado
Su puerquito decía: “Elige a un compañero que ya haya nominado y regálale el derecho de nominar otra vez”.
Gema eligió a Karina para volver a nominar:
3 puntos a Cynthia
2 puntos a Ernesto
1 punto a Brianda
Yahir nominó:
3 puntos a Ernesto Laguardia
2 puntos a Ese Pérez
1 punto a Memo Schutz
Su puerquito decía: “Tu nominación no tiene ninguna variante”
Ernesto nominó:
3 puntos a Flor
2 puntos a Memo
1 punto a Yanet
Su puerquito decía: “Al regresar a la sala deberás otorgarle un punto extra a un compañero de tu habitación que no hayas nominado”. Ya en la sala, Ernesto nominó con 1 punto a Masad.
Brianda nominó:
3 puntos a Cynthia - La convivencia se ha vuelto complicada - nominación anulada
2 puntos a Moisés - nominación anulada
1 punto a Ese - nominación anulada
Su puerquito decía: “Tu nominaciones no cuentan, debes nominar a otras tres habitantes”. Así que:
3 puntos a Ernesto
2 puntos a Yahir
1 punto a Karina
Flor Vigna nominó:
3 puntos a Yanet - Siento una barrera energética
2 puntos a Ernesto - Hace ruido al dormir
1 punto a Memo - Es buen competidor
Su puerquito decía: “Podrás presenciar la nominación de un compañero y podrás comunicar cómo nominó”.
Memo Schutz nominó:
3 puntos a Moisés - El hombre competencia
2 puntos a Flor - Tomó el cerdito morado
1 punto a Ese Pérez - Le dijo a Flor que tomara el cerdito morado y le va al América
Su puerquito decía: “Tu nominación quedó anulada”.
Moisés Peñaloza nominó:
3 puntos a Yahir - Me gustaría que deje la cocina
2 puntos a Ese Pérez - Me gustan sus posicionamientos pero están preparados
1 punto a Ernesto - Para mover la tabla
Su puerquito decía: “Debes nominar a otras personas diferentes”. Así que...
3 puntos a Brianda
2 puntos a Flor
1 punto a Aldo
Yanet García nominó:
3 puntos a Karina - me nominó
2 puntos a Moisés -Es bueno en los juegos
1 punto a Ernesto
Su puerquito decía: “Regresarás y elegirás a un habitante para que diga a quién nominó”.
¿Quiénes quedaron como NOMINADOS?
Fueron un total de nueve nominados:
Mariana
Ernesto
Cynthia
Ese Pérez
Yahir
Brianda
Flor
Masad
Moisés