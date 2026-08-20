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Emmanuel contradice a su hijo Alexander Acha y revela que su esposa “SÍ ESTÁ DELICADA de salud”

El hijo del cantante decía que su mamá estaba bien y estable, pero ya salió Emmanuel a contar la verdad.

Agosto 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El cantante Emmanuel habló del estado de salud de su esposa.

José Luis Ramos

“Está delicada”.

Emmanuel rompió el silencio sobre el estado de salud de su esposa Mercedes Alemán, de quien hace semanas se decía que estaba en la recta final de una enfermedad crónico-degenerativa.

El intérprete de ‘La Chica de Humo’ reveló que la madre de sus hijos “está delicada”.

Y es que fue el periodista Emilio Morales quien destapó que Alemán estaba “en la etapa final”, ya que “padece Esclerosis Lateral Amiotrófica”.

TE RECOMENDAMOS: Alexander Acha aclara el estado de salud de su mamá tras rumores sobre su ESTADO CRÍTICO

“Quien me lo contó es una persona que está muy cercana a ella, no le dan ni un mes de vida. Lamentablemente, Mercedes, la esposa de Emmanuel la está pasando muy mal”, dijo Morales en el programa de YouTube ‘Me lo dijo Adela’, el pasado 10 de julio.

Ante los rumores, el cantante fue cuestionado en medio del lanzamiento de su nuevo álbum ‘Emmanuel Sinfónico Fortissimo’ y dijo: “Ahí va, está bien. Está delicada, pero está estable y pues espero que siga así”, dijo a ‘Ventaneando’.

El intérprete, de 71 años, no dio más detalles sobre el proceso que enfrenta su esposa. Sin embargo, se mostró positivo y recordó que de los más de 70 shows que ha ofrecido en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México, ella siempre ha estado ahí.

“De los setenta shows en el Auditorio, faltó a dos. Una vez que estaba fuera de México con mis hijos, pero venía, a todos los shows”, mencionó en referencia a que Mercedes Alemán ha hecho todo lo posible por estar con él a pesar de sus problemas de movilidad.
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NO TE VAYAS SIN LEER: Esposa de Emmanuel estaría en la ETAPA FINAL de la enfermedad crónica degenerativa que padece

“Ella y mis hijos, igual, están felices, están muy ilusionados y están ilusionados de que yo esté ilusionado”, sentenció.

emmanuel
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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