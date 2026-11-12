Sheyla Tadeo destrozada confiesa que NO HA PODIDO SUPERAR la muerte de su padre: “no estoy”

“Esto es lo más difícil que me ha tocado vivir en la vida, perder a mi papá. Es muy difícil”.

El pasado mes de agosto, Sheyla Tadeo compartió la noticia del deceso de su padre, don Ramón Tadeo. Y casi un par de meses después, la cantante revela que no ha podido hacerse a la idea de su partida.

“Yo no había perdido a alguien tan cercano y tan mi compañero y mi amigo como a mi papá”, expresó entre lágrimas.

A pregunta expresa de la prensa, sobre cómo se encuentra, contundente respondió: “No estoy”. Y añadió que “esa es la respuesta que yo te puedo dar. Esto es lo más difícil que me ha tocado vivir en la vida, perder a mi papá. Es muy difícil”.

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Al tiempo, mencionó que se encontraba lejos de casa de su padre, trabajando, sin embargo, tuvo que llegar de prisa cuando le informaron que estaba viviendo sus últimos momentos.

“Tener que regresarme de una presentación porque mi papá estaba agonizando. Ya cuando llegué tuvo algunos movimientos y después él trascendió”, narró la también actriz.

Y sin dudar sobre los eventos y retos que se le han presentado, destapó: “Para mí ha sido muy difícil realmente. Es la prueba más fuerte que me ha puesto Dios en la vida hasta el día de hoy”.

Tadeo también contó que pese al dolor pudo despedirse del señor Ramón.

“Me acerqué y yo veía que él estaba sufriendo mucho y honestamente me acerqué y le dije ‘papito, vete a descansar, tú ya has luchado mucho. Nosotros vamos a cuidar de mi mamá. Descansa’. Le dije muchas cosas, lloré mucho, lo apapaché mucho, lo besé mucho y estoy estudiando tanatología para poder entender esta situación, estoy haciendo terapia”, dijo Sheyla.

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Finalmente, mencionó que la muerte de su padre ha trastocado a toda la familia, pero más a su madre, con quien compartió la vida por más de 60 años.

“Mamá no está tampoco. Es algo que tú la ves a ella tirándole besos a la foto a papá y te rompe el corazón”, concluyó.