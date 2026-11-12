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Natalia Alcocer habría sufrido UNA EMBOLIA y por eso se salió de ‘La Granja VIP’: “la cara se le hacía de lado”

La exparticipante vivió varios episodios que puse pusieron el riesgo su salud mental y todo comenzó desde que se hizo novia de Pablo Montero…

Noviembre 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Esta sería la verdadera razón por la que Natalia Alcocer salió de ‘La Granja VIP’.

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“Natalia cae y se le empieza a ir de lado (la cara). Esta historia se repite dentro de ‘La Granja’… la cara se le empezó a ir de lado dentro del entrevistadero”.

Hace tan sólo unos días, Natalia Alcocer abandonó ‘La Granja VIP’ y mucho se especuló sobre los motivos. Se hablaba de que ‘La Vikinga’ enfrentaba un delicado tema de salud mental y también de un grave conflicto con su expareja y padre de su última hija, Michael Cohn.

Todo comenzó cuando Natalia decidió iniciar un romance con Pablo Montero, mismo que no fue visto con buenos ojos por otros granjeros y también por seguidores del reality. Pero eso no fue impedimento para que siguieran, pero las cosas se salieron de control cuando el cantante fue expulsado.

La modelo entró en crisis, pero pudo ser estabilizada por médicos. Sin embargo, a lo largo de la siguiente semana mostró intenciones de irse y hasta llegó a empacar sus pertenencias.

TE RECOMENDAMOS: Natalia Alcocer abandona La Granja VIP por salud mental; ¿Pablo Montero fue por ella a la salida?

Se manejó que quería abandonar el reality, pero que luego de recibir atención regresó de nuevo hasta que finalmente sí se fue definitivamente el pasado 8 de noviembre.

“De muy buena fuente sé que el verdadero motivo por el que Natalia salió es porque estuvo a punto de vivir una embolia, una parálisis… del jueves al domingo. Entra en crisis por los ‘cuetes’, pensando que algo está ocurriendo afuera… Natalia entra al entrevistadero y la pasó mal, al grado de que empezó a recordar que hace justo un año le sucedió en una plaza del Estado de México… Natalia cae y se le empieza a ir de lado (la cara). Esta historia se repite dentro de ‘La Granja’… la cara se le empezó a ir de lado dentro del entrevistadero”, reveló el comunicador Gabriel Cuevas.

Luego, mencionó que la producción llamó de inmediato a su psiquiatra y éste le dijo que ‘te tengo que mandar de forma urgente este medicamento, si no te puede volver a suceder’”.

Si bien, la producción del programa buscaba que Natalia se quedara, al final su médico le recomendó que saliera pues “el estrés y la ansiedad” le estaban perjudicando.

Todo lo que sucede en ‘La Granja VIP’
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“La producción inmediatamente se movilizó para buscar el medicamento. El médico le dijo a Natalia: ‘Tienes que tomar el medicamento ya afuera, un tratamiento’. Sé que hoy va a ir con su doctor para tomar este tratamiento. Fue un tema médico, que su participante estuvo a punto de tener una parálisis”, indicó Cuevas.

La Granja VIP La Granja VIP
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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