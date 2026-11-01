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El diseñador detrás del disfraz que usó Danna en el halloween de Madonna

La presentación de Danna en la fiesta de la Reina del pop fue un suceso para sus amigos, colegas y fans

Octubre 31, 2026 • 
Alejandro Flores
danna haloween.jpg

Danna en al halloween de Madonna

Instagram

Danna es el nombre de moda este halloween.

Su aparición sorpresiva e impactante en la fiesta de Madonna con motivo de la época, hicieron de Danna tendencia en la conversación digital.
El disfraz que utilizó resultó llamativo por las referencias al cine pero también a los shows nocturnos: Danna se vistió un poco como Christina Aguilera en la película “Burlesque” pero también un poco como Lisa Minelli en “Cabaret” y hasta huno quienes vieron atisbos de Catherine Zeta-Jones en el musical “Chicago”.
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El disfraz de Danna

Se tata de un conjunto de dos piezas que en la parte superior es un corsé metalizado en tono dorado, mientras que en la parte inferior la prensa tiene un corte alto que ensalza la figura de sus piernas.
Lo más ponderante es, sin duda, el tocado que lleva en la cabeza: tiene adornos con pedrería y plumas en tonos blancos y marrones, aportando gran altura y dramatismo, complementado con una boa de plumas.
Como toda showgirl, Danna usa tacones de plataforma para agregar el tono sexy, además de medias de red y un collar tipo corista de cabaret de finales del siglo XIX.

El equipo de trabajo detrás del atuendo de Danna

El trabajo del atuendo incluyó una colaboración con Sin7, que en realidad es un Laboratorio de Diseño de Imagen que se enfoca en la elaboración de piezas con materiales transparentes.
Entre sus piezas más significativas está una máscara que realizaron para Bad Bunny en 2020.

El maquillaje estuvo a cargo de Emilio Becerril, su maquillista de cabecera desde hace varios años.

En cuanto al peinado, fue un trabajo de Oskar Pera, uno de los estilistas más prestigiosos de Los Ángeles, y en cuyo portafolio se incluyen peinados para Kim Kardashian y kris Jenner.

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La fotografía fue de Bryan Flores, quien ha colaboradora con Danna en varias portadas de revistas.

Danna Madonna
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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