Niurka defiende a Juan Osorio por querer ser padre a los 68 años y él pinta su raya

La cubana defendió a su expareja y habló sobre el matrimonio del productor con Eva Daniela, 38 años menor.

October 22, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Juan-Osorio-Niurka.jpg

La cubana habló del matrimonio de su ex y de su deseo de ser padres.

“Por ser el papá de mi bebé, y por mi bebé, y por la unión familiar y la paz, y la tranquilidad, que sea muy muy feliz”.

Hace unas semanas, Juan Osorio y Eva Daniela contrajeron matrimonio en una romántica boda que selló el amor que comparten la actriz y el productor desde 2021.

Sin embargo, la pareja ha manifestado que buscan convertirse en padres, a pesar de que la joven es 38 años menor. “Los dos (queremos). Imagínense, todo lo que sea del amor, nos hace muy muy felices”, expresó Eva Daniela en una entrevista para Edén Dorantes.

Desde antes de casarse, Juan y Eva Daniela se han enfrentado a las críticas por la diferencia de edades, hecho que le fue cuestionado a Niurka, quien mantuvo una relación de cinco años con el productor.

“Que se realice muy bonito y que hagan lo que quieran, porque ya por allá me dijeron que querían tener bebés también, ¿por qué no?… Por ser el papá de mi bebé, y por mi bebé, y por la unión familiar y la paz, y la tranquilidad, que sea muy muy feliz”, compartió la vedette haciendo de lado las diferencias que han tenido en el pasado.

Respecto a las críticas que ha recibido Osorio, Niurka le dijo al reportero ‘El Fernan’ que “el hate siempre va decir cosas negativas”.

Por su parte, Juan Osorio dijo para el programa ‘Hoy’ que junto a Eva Daniela ya visitaron a una doctora para comenzar con la búsqueda de ser padres.

Al mismo tiempo, el productor de telenovelas como ‘Mi corazón es tuyo’ y ‘El último rey’, afirmó que buscar tener otro hijo le ha generado mucha ilusión.

“Uno rejuvenece, se siente bien, la energía, las ganas, la pasión, y no es que no lo haya tenido antes, pero siempre esto te retroalimenta”, confesó.

¿Niurka tiene orden de restricción?

Fuertes son los rumores de que Juan Osorio le puso una orden de restricción a Niurka, y todo obedecería a que el productor envió a su abogada para decirle a su ex que no podía volver a hablar de él.

En una entrevista para Radio Fórmula, le cuestionaron a Juan sobre la supuesta orden y se limitó a decir “yo creo que existe al respecto”.

Niurka había emitido diversas declaraciones que habrían colmado al productor, por lo que decidió tomar medidas drásticas.

juan osorio NIURKA
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
