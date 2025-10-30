Juan Osorio demanda a Niurka y le prohibe hablar de él y su esposa; recibiría multa de 20 millones de pesos

“El daño moral se puede cuantificar en unos 20 millones de pesos”.

El productor Juan Osorio y su esposa Eva Daniela colocaron una medida de protección en contra de Niurka Marcos, por sus declaraciones, en donde, afirman, ha vulnerado la integridad y el derecho a la imagen.

Todo indica que la pareja, harta de los comentarios de la cubana, la denunciaron y por esa vía le advierten que deje de hablar de ellos o tendrá que pagar una millonaria multa.

De continuar con sus dichos, la bailarina podría ser denunciada también por daño moral y violencia de género.

Fue a través del programa ‘Todo para la Mujer’, que la abogada de Osorio y Eva Daniela explicó que Niurka recibió la notificación tras su salida del reality ‘La Casa de Los Famosos’, y desde ese momento el equipo legal ha estado monitoreando los momentos en los que habla.

“El tema no empezó realmente allí (‘La Casa de Los Famosos’), sino que se han hecho declaraciones desde hace mucho tiempo en contra de mi representado que es el señor Juan Osorio y la señora Eva Daniela”, indicó la abogada Daniela Lucio.

Y añadió que “sus declaraciones afectan la integridad y el derecho a la imagen de mis representados, ese es el punto fundamental”, y que lo que expresa “son difamaciones, la mayoría de las declaraciones que ella hace en televisión porque no tiene evidencias, la mayoría son mentiras”, indicó la abogada.

Lucio fue enfática en que Niurka lleva tiempo hablando sin filtros de Juan y Eva Daniela, por lo que dice que en un procedimiento judicial sí es posible mostrar como pruebas “todas las conversaciones, las declaraciones que no solamente hace públicas sino privadas en una conversación, en una llamada”.

Niurka podría ser demandada por daño moral

De acuerdo a la experiencia en casos de daño moral, la abogada indicó que una demanda de ese tipo puede cuantificarse en millones de pesos. Y Niurka podría enfrentar una denuncia de este tipo, además de otra por violencia de género.

“Ella al hacer las declaraciones está violentando y afectando el derecho a la imagen… y no es una amenaza, es una carta de advertencia… que no pueden hacer manifestaciones de manera peyorativa, denostativa”, expresó la representante legal del productor de televisión.

La vedette está en la mira del equipo legal de su expareja y padre de su hijo menor, Emilio, y podría terminar demandándola en materia civil por el daño moral “que se puede cuantificar en unos 20 millones de pesos”.

Además, podría haber otro delito en materia penal “por la violencia de género dependiendo de las declaraciones y la gravedad”, finalizó la abogada.

¿Qué ha dicho Niurka Marcos?

Fue en el podcast de Jimena Gallego, que la bailarina y actriz expresó que su ex le advirtió que tiene prohibido mencionarlo.

Aunque añadió que ella no tiene ningún inconveniente en dejar de mencionar a Juan Osorio.

“Como yo no tengo ningún tipo de pesar en mi vida y soy una mujer muy feliz, estable, he criado grandes hijos, estoy muy enamorada y no lo necesito le respondí literalmente ‘Licenciada, ok, entiendo su advertencia, prometo no mencionar nunca más, ni para bien, ni para mal, el nombre del señor, de antemano una disculpa’”.

Niurka, fiel a su estilo expresó para finalizar el tema que “lo que viene es que ni me da ni me quita, yo puedo hablar de mi vida, puedo hablar de mis realidades, de mis dolores, de mis vivencias y nadie puede prohibirme eso, aquí el punto es que te puedo demostrar que desapareces de mi vida y veremos que dice el destino, el karma y la vida misma”.

