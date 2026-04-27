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Niurka ahora se burla de Bobby Larios pero antes era “mi vida entera, mi pasión, mi todo”

Los famosos, que fueron pareja en los primeros años del siglo XXI, están enfrascados en una guerra de acusaciones

Abril 26, 2026 • 
Alejandro Flores
niurka bobby larios.jpg

Bobby Larios y Niurka fueron pareja durante casi tres años

Instagram

Bobby Larios y Niurka vivieron una historia tan apasionante que todavía, a 20 años de su divorcio, guardan secretos uno del otro.

“Si yo dijera todo lo que sé de Niurka...”, soltó Bobby durante una transmisión en vivo en la que acusó a la cantante de manipular a su actual pareja, Bruno.
Bobby Larios asegura lo que se ve ahora entre ellos, él mismo lo vivió cuando fue su pareja.
“Necesitamos que alguien salve a Bruno, que lo saquen de ese hoyo”, dijo Bobby.

¿Qué dijo Niurka sobre el pasado de Bobby Larios?

Niurka respondió con su propia transmisión en la que contó dos historias tremendas que, según su narrativa, dejaron a Bobby Larios como un malagradecido y soberbio.
La primera anécdota, según siempre el recuerdo de Niurka, fue sobre el día en que Bobby le llamó para pedirle ayuda porque no tenía dinero ni trabajo. “Como siempre, el pobre”.
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La cantante dijo que entonces se dejó conmover y quiso ayudarlo. En ese tiempo, Niurka trabajaba en TV Azteca, donde hizo un programa llamado “Ella es Niurka”, producido por Roberto Romagnoli.

“Yo hablé con mi jefe Roberto y le pedí que le dieran una oportunidad. Y sí, lo llamaron para que hiciera algunos segmentos y presentaciones”.

@_ursula_w

♬ sonido original - _ursula_w

Niurka asegura que siempre se arrepentirá de haber abogado por él porque Bobby llegó a TV Azteca con “aires de grandeza”. Y que una maquillista le dijo que debería sentirse muy agradecido con Niurka porque ella lo había recomendado.

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Alejandro Flores

Bobby Larios reaccionó de manera, dice la vedette, iracunda y aseguró que él estaba ahí por sus méritos propios.
La otra historia es sobre la faceta musical de Boby Larios. Niurka asegura que ella le ayudó a grabar el disco, “tunear” su voz para que se escuchara presentable pero que en cuanto salió el disco, Bobby dejó de entrenar la voz y ya no quiso ni siquiera aprenderse bien las canciones.

“No había programa, feria de pueblo ni palenque que lo quisiera”.

El pasado amoroso de Niurka y Bobby Larios

Sin embargo, no siempre fue esa la opinión de Niurka sobre Bobby. hay que recordar que efectivamente fueron una pareja romántica y que en su momento parecían representar el triunfo de la pasión.
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El actual pleito entre ambos trajo de vuelta a las redes sociales un video que se viralizó en el que la cantante y bailarina habla de lo maravillosa que fue su relación y lo encantada que estaba ella con su amor.

“Fue mi vida entera, mi pasión, mi entrega, mis defensas. Fue una relación que vino de la mano con una lucha por la sobrevivencia. Lo protegí, lo cuidé; esa persona que algunos llamaban nadie y para mí era todo”.

@mgvsyupi

#fuy#ella#niurkamarcos#bobylarios#ponmeenparatitiktok😔👊👍🏻👍🏻😔

♬ sonido original - Lupita🌸🌺

En ese tiempo, Niurka no tenía sino palabras de amor para quien había sido su pareja durante poco más de dos años.

“Por primera vez en mi vida yo estaba amando sin temor a nada; por eso me dolió tanto que utilizara las mismas armas con las que lo defendí para lastimarme”.

Niurka
 bobby Larios
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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