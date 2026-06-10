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Así se convirtió Belinda en Carlota: muestran su primera imagen como la emperatriz de México

La cantante y actriz protagoniza la serie que narra la trágica vida de Carlota en México

Junio 10, 2026 • 
Alejandro Flores
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Belinda es Carlota, la princesa de Bélgica

Captura Instagram HBO

La espera terminó: Belinda ya se convirtió en la emperatriz Carlota y sus fans ya pueden verla.

La actriz y cantante es la protagonista de la serie que producen y distribuyen HBO y Sony para contar la historia de Carlota, la emperatriz que llegó para gobernar a México de la mano de Maximiliano de Habsburgo.
El rodaje sobre los días de Carlota en nuestro país ya terminó y ahora queda esperar a 2027 para que se pueda ver la serie en pantalla.
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Así luce Belinda como la emperatriz Carlota

Belinda apareció en sus redes sociales y las de la plataforma a cargo de la distribución de la serie en un video en el que muestra el proceso de caracterización.
La personificación que aparece es una de las que más se conocen de Carlota: la pintura en la que aparece casi de perfil, con un vestido rojo escotado.
El video también muestra lo grande de los escenarios creados para la representación de la vida de Carlota tras su llegada a México, un país que, coinciden sus biógrafos, nunca la entendió.

Belinda muestra desde el proceso de peinado hasta los detallados arreglos de su vestido. Los elementos más destacables son, sin duda, la gargantilla y la tiara.
En cuanto a la tiara, se puede notar que está adornada con múltiples hileras de perlas y brillantes sobre metal que parece ser plata oscurecida.

belinda (3).jpg

Belinda, como Carlota

Instagram HBO

La gargantilla es ancha, de un encaje metálico y una filigrana intrincada. Adornada también con lo que parecen ser piedras preciosas oscuras y detalles florales.

Belinda Carlota HBO Max
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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