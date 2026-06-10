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¡Golpe para Imelda! Maribel Guardia y Marco Chacón siguen siendo TUTORA Y ALBACEA de José Julián

El abogado de la actriz desmintió a Imelda y a su tía, Addis Tuñón, al asegurar que no han sido notificados sobre los supuestos cambios.

Junio 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
MARCO CHACÓN, IMELDA GARZA TUÑÓN Y MARIBEL GUARDIA

Marco Chacón reveló que el pequeño Jesé Julián ya está con Maribel Guardia.

(Instagram @maribelguardia @imetunon)

“No ha sido destituida Maribel, no sé de dónde sacan eso, no ha sido sustituida y si es destituida me van a notificar”.

La noticia de que la periodista de espectáculos, Addis Tuñón, se convirtió en la tutora de José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa e Imelda Tuñón, ha dado mucho de qué hablar.

Tras arrebatarle la figura como cuidadora a Maribel Guardia, la presentadora de televisión destapó supuestos cambios que llevaría a cabo como “pedirle cuentas” al esposo de la actriz, Marco Chacón, sin embargo, todo ha dado un giro inesperado, pues el abogado de Maribel y Marco indicó que ellos siguen tutora y albacea, respectivamente.

El jurista afirma que la versión del cambio de roles es falsa y carece de fundamentos claros.

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Según el experto en leyes, sus clientes siguen al frente y añadió que en caso de que un juez hubiera tomado esa decisión, ellos ya habrían sido notificados, hecho que no ha ocurrido.

Pese a que esto pueda convertirse en una posibilidad en el futuro, el abogado sostiene que ellos tomarán las medidas pertinentes para frenarlo.

“Es Marco Chacón el albacea, es correcto. No lo han destituido a la fecha, ni tampoco a Maribel Guardia la han destituido de tutora; no ha sido destituida Maribel, no sé de dónde sacan eso, no ha sido sustituida y si es destituida me van a notificar y si me notifican, haremos la apelación correspondiente”, dijo ante el programa ‘Despierta América’.

En la misma línea, el jurista agrego en que lo que ha dicho Imelda y su tía Addis, no corresponde a la realidad, por lo que pidió a los seguidores de Maribel y Marco que estén tranquilos.

“Si voy a estar diciendo cosas en los medios que no corresponden, pues voy a hacer espectacular el asunto; no hay nada de qué preocuparse, nada”, agregó.
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En tanto, el especialista legal fue cuestionado sobre si Guardia, al seguir siendo tutora de su nieto, estaría obligada a entregar una pensión alimenticia para garantizar el bienestar de José Julián, por lo que expresó que no, pues por la orden de un juez, se otorgo la custodia a Imelda.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Addis Tuñón realmente es pariente de Imelda Garza y, como nueva tutriz, velará por el nieto de Maribel Guardia?

Sin embargo, indicó que de ser necesario, la madre del menor podría solicitar a un juez el mencionado apoyo.

“Por una disposición legal el niño está con la mamá, porque así lo dijo un juez familiar. Como está incorporado al núcleo de la mamá, la mamá es la que está obligada a darle alimentos, si la mamá con esa resolución que le dio un juez familiar requiere alimentos, entonces tiene que pedírselos al juez donde se lleva la sucesión que requiera la albacea, que es Marco Chacón, para que le apruebe una cantidad determinada de pensión alimenticia y no lo ha hecho”, concluyó.

Maribel Guardia Marco Chacón Imelda Garza Tuñón
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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