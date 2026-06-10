Julissa cuenta cómo fue el día en el que su madre SE QUITÓ LA VIDA y se confiesa: “iba a querer imitarla”

“Te da miedo que en algún momento tú vas a quererlo hacer, imitar”.

Fue el 6 de diciembre de 1993, cuando se dio a conocer la muerte de la actriz Rita Macedo, a los 68 años. En aquel momento, se confirmó el suicidio en su domicilio en el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México.

Un profundo cuadro de depresión y soledad habrían sido los motivos por los que la madre de Julissa y del productor Luis De Llano, buscó dejar este mundo.

Ahora, en una reciente entrevista con Pati Chapoy, la actriz relató cómo vivió ese día y cómo se enteró del deceso de su madre.

“Fui en la mañana a una terapia que yo tomaba con una doctora y cuando llegué (a mi casa) me había hablado la muchacha, que mi mamá, que fuera yo porque mi mamá se había salido y que ella había oído un ruido muy feo afuera. Entonces, pues yo como loca me fui para allá manejando, pero así que la gente me alucinaba, no sé cómo no me pasó algo o no hice algo. Y llegué allá, metí mi carro y vi su carro que lo había estacionado como a dos cuadras para allá, en un garaje, y al estar afuera, vi su carro y dije: ‘ahí algo pasó’”, relató la protagonista de ‘Caifanes’.

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Luego, indicó que su madre siempre hablaba del momento de su muerte, sin embargo, no la tomaban muy enserio en la familia porque pensaban que eran dichos al aire.

“Mi mamá lo decía, siempre se la pasaba diciendo: “yo ya acabé de estar y un día ya no voy a estar, y ya estoy harta y ya no quiero estar”… entonces como que ya no le hacíamos mucho caso cuando lo decía, pero ese día pues sí”, narró.

Al tiempo, compartió que su madre, Rita Macedo, se fue a despedir de su hermano Luis De Llano.

“Luis me habló y me dijo: “hay que monitorear a Rita porque vino a decirme que ya”.

Sin embargo, no hubo más tiempo y la madre de Julissa se quitó la vida. “Ella estaba dentro de su carro, de su coche, inmóvil. Y yo dije: ‘pues debe haberlo hecho’”.

Sobre el arma con la que se disparó, Julissa indicó que su “abuela Julia tenía un revólver, que fue el que ella usó… Yo llegué, la vi, me quedé allá afuera esperando que llegaran todos póqueres estaban en Televisa, llegaron corriendo. Llegó Luis, llegó mi papá, después llegó Cecilia (su otra hermana), qué bueno, se puso mal. Y yo llegué a la casa de mi mamá y volteé, y dije: “ya”.

Luego, la productora teatral y creadora de ‘La Onda Vaselina’ reflexionó sobre lo doloroso que fue entrara a la casa de su madre tras su fallecimiento.

“Entras a una casa y ya sabes que la persona ya no está, subes al cuarto, ves su ropa, lo que dejó”.

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Finalmente, la madre de Alex y Benny Ibarra destapó cuál fue su mayor temor y que estaba relacionado a querer imitar a su madre e intentar quitarse la vida.