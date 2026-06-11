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Julio Ibáñez presentó en La jugada del verano el material que grabó en Sudáfrica y que detonó su arresto: “Pensé que podía morir”

Volar un dron sobre Johannesburgo le costó dos meses de cárcel al periodista de TUDN, pero ya volvió a casa.

Junio 10, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Julio Ibáñez

TUDN

Un juez le devolvió sus pasaportes a Julio Ibáñez y su camarógrafo Daniel García, luego de dos meses arrestados y encarcelados por volar un dron en un área prohibida de Johannesburgo, en Sudáfrica.

Este 10 de junio, horas previas al partido de la Selección Mexicana vs. la Selección Sudafricana, “El profe” presentó algunas imágenes que rescató del trabajo que había ido a grabar en aquel continente, y que derivó en su arresto.

Cabe recordar que ‘El Profe Ibáñez fue detenido el pasado 19 de marzo, así como Daniel García, acusados de volar un dron en una zona prohibida.

“Pensé que me podía morir ahí”, dijo entre lágrimas durante su espacio en “La Jugada del verano” transmitida por Canal 5.

“Ser dos fue toda la diferencia. Nos marcó la vida, es una de estas cosas que no quieres que te pase. Mañana los Sudafricanos van a explorar un poco de nosotros”, dijo al aire Julio Ibáñez

“No queda más que voltear la página, es algo que estamos expuestos, lo volvería a hacer, es mi pasión, esta es mi casa, me apoyaron”.

“Recuperamos algo del material. El enemigo íntimo se volvió más íntimo que nunca”, dijo antes de mostrar las imágenes que muestran la realidad y el duro contraste entre pobreza y riqueza en Sudáfrica,

Julio Ibáñez La Jugada del verano No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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