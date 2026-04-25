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Bobby Larios y Rey Grupero acusan a Niurka de tener embrujado a Bruno: “Que alguien lo salve”

Bruno obedeció a su novia Niurka y se salió del reality show La Mansión VIP pese a que no estaba eliminado y eso generó la sospecha de Bobby y el Rey Grupero

Abril 24, 2026 • 
Alejandro Flores
bruno niurka bobby larios rey grupero.jpg

Dudan del libre albedrío de Bruno frente a Niurka

Instagram y Youtube

Rey Grupero ya había advertido que HotSpanish tenía que cuidarse de Niurka: “La brujería no es un juego”.

HotSpanish, creador del reality show La Mansión VIP, tuvo un fuerte encontronazo con Niurka el día que la vedette salió eliminada. Después de esa discusión, el influencer dijo que padecía “fuertes retortijones”, y ahí fue cuando Rey Grupero le advirtió sobre la brujería.
Ese mismo día, Niurka decidió que si ella se salía de La Mansión VIP, se llevaba con ella a Bruno, su novio, que también participaba. Y así fue. “Me lo llevo porque es mío”, dijo Niurka.
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¿Qué dijo Bobby Larios de Bruno, el novio de Niurka?

Eso provocó una reacción inesperada de un agente inesperado del pasado: Bobby Larios.
Niurka y Larios fueron pareja a entre 2003 y 2006. Tuvieron una relación tormentosa y marcada por los escándalos.
Desde su separación, rara vez se han cruzado sus caminos y por eso resultó sorpresivo que Bobby publicara un video en el que dice:

“Me dio mucha pena ver a este muchachito... cómo (Niurka) lo jaló, que él quería quedarse pero no lo dejaba”.
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Alejandro Flores

Bruno respondió con un reto para boxear en una de las funciones de exhibición que están de moda.

@yacmonterrey

Tras las declaraciones de Bobby Larios sobre Niurka y su prometido, Bruno le propone un enfr3ntamiento de box 👀🥊🔥 Bobby Larios: "pobre muchacho, no sabe en lo que se mete... y no me importa lo que diga esta persona de mi... lo digo de corazón que Dios te ilumine mi hermano y te de la oportunidad de darte la vuelta y seguir tu camino, porque no sabes en la cosa terrible en la que te has metido". #niurka #niurkamarcos #bobbylarios #mansionvip #lamansionvip

♬ sonido original - YaC

¿Por qué dicen Bobby Larios y Rey Grupero que Niurka tiene embrujado a Bruno?

Bobby Larios reacciona ahora, este 24 de abril, con una transmisión en vivo en la que tuvo de invitado a Rey Grupero, quien estuvo con la vedette en el reality show La Casa de los Famosos All Stars.
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Bobby aludió a los señalamientos de Rey Grupero de que Niurka lanza brujerías para conseguir sus objetivo.

“Vamos a hacer una campaña con el hashtag ‘Liberen a Bruno’. Por favor, si me escuchas, salte de ahí. Que alguien lo saque de ese hoyo”, dijo Larios.

Rey Grupero secundó las acusaciones de Bobby en el sentido de que Niurka manipula la mente de la gente que tiene cerca.

“Te mete en un círculo viciosa que te dejan sin voluntad, ni albedrío. A mí me lo hacía asta que un día le dije: tú siempre crees tener la razón. Y me sentí mal porque me puse como un carnero y nos mandaba a pelear... ¡por favor, Bruno, sal de ahí!”.

@shalaladelosfamosos

Bobby Larios hace un llamado a Bruno pareja de Niurka Marcos #bobbylarios #niurkamarcos #reygrupero #lacasadelosfamosos

♬ sonido original - SHALALA de los Famosos

Rey Grupero recordó que hay una transmisión en vivo en la que, dice, Niurka calló a Bruno en plena entrevista y que no lo deja opinar.

“Parece que estas en un internado donde no puedes pensar, no puedes hablar”.

Niurka
 bobby Larios rey grupero Bruno
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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