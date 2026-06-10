Alessandra Rosaldo rompe el silencio ante la muerte de su padre: “Mi corazón está roto”

El pasado 8 de junio de 2026, el programa “Ventaneando” confirmó la muerte del señor Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo, quien se había mantenido hermética públicamente.

Durante el velorio del señor, en una funeraria al poniente de la Ciudad de México, solo algunos amigos de la cantante salieron ante la prensa a expresar sus condolencias, pero Alessandra Rosaldo no apareció.

El programa Hoy la captó al interior de la funeraria, pero no lograron una declaración de su parte.

Sin embargo, este 10 de junio, Alessandra Rosaldo rompió el silencio para compartir su tristeza en medio del duelo. Compartió fotografías junto a Jaime, así como miembros de su familia.

“Así te recordaré siempre papito… libre, sonriente, rodeado de amor, del amor que sembraste en nosotras y que cultivaste toda tu vida. No tengo las palabras”.

Las palabras de Alessandra podrían confirmar que el señor padecía enfermedad al final de sus días, pues menciona que ya no sentirá dolor:

“Mi corazón está roto. Mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz. Vuela alto papito, tu legado seguirá vivo en nosotras y en todo el amor que esparciste en cada paso de tu existencia”.

“Te amo más allá de las palabras, agradezco, celebro y honro tu vida. Qué bendición ser tu hija y haber crecido bajo tus alas, volando junto a ti. Gracias por las innumerables muestras de cariño y amor hacia mi padre, gracias a todos los que nos acompañaron ayer y gracias a todos los que se han hecho presentes con mensajes, flores y muestras de amor”, anotó Alessandra Rosaldo.

El fallecido suegro de Eugenio Derbez fue un productor musical y manager de destacadas figuras del espectáculo en México, como Lucero, el grupo “Sentidos Opuestos” y el cantante Napoleón, entre otros.