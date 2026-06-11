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Mhoni Vidente asegura que Kenia Os está embrujada: “La culpa fue de Peso Pluma”

La tarotista también adivina si hubo infidelidad entre los cantantes

Junio 10, 2026 • 
Alejandro Flores
peso pluma mhoni vidente.jpg

Peso Pluma y Kenia Os fueron novios cuatro meses

Youtube / Instagram

A pesar de que algunas fans de Kenia Os aseguran que en la cuenta de Instagram de la cantante hay pistas de una posible reconciliación con Peso Pluma, la cartas del tarot dicen todo lo contrario.

“La separación es definitiva, ya no los veo juntos”, dice Mhoni Vidente al echarle la suerte a estos dos cantantes que hasta hace dos semanas eran la pareja del año.
Entre las cartas que aparecen en el futuro de Kenia, hay una en particular que es perturbadora: la del diablo.
Mhoni Vidente, como todos los seguidores de los cantantes, estaba encantada con su amor y de hecho asegura que su rompimiento no sucedió por una infidelidad.
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¿Hubo infidelidad entre Peso Pluma y Kenia Os?

“Algo pasó entre ellos. Peso Pluma va a cumplir años el 15 de junio, es géminis, y el géminis es rencoroso total”, dice Mhoni al repartir culpas según lo que ve.

“No veo que vayan a regresar y dudo mucho... no veo que haya sido por una tercera persona”.
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En cambio sí tiene claro que la vida comenzó a cambiar de manera radical hace tres meses para Kenia Os y Mhoni sabe por qué:

“Hace tres meses le empezaron a hacer brujería por envidia y por recelo. Kenia estaba creciendo de manera muy rápido y luego con Peso Pluma eran la pareja de momento”, dice la tarotista al visualizar en sus cartas la verdad detrás de su ruptura.

Peso Pluma Kenia Os Mhoni Vidente predice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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