Mhoni Vidente asegura que Kenia Os está embrujada: “La culpa fue de Peso Pluma”

A pesar de que algunas fans de Kenia Os aseguran que en la cuenta de Instagram de la cantante hay pistas de una posible reconciliación con Peso Pluma, la cartas del tarot dicen todo lo contrario.

“La separación es definitiva, ya no los veo juntos”, dice Mhoni Vidente al echarle la suerte a estos dos cantantes que hasta hace dos semanas eran la pareja del año.

Entre las cartas que aparecen en el futuro de Kenia, hay una en particular que es perturbadora: la del diablo.

Mhoni Vidente, como todos los seguidores de los cantantes, estaba encantada con su amor y de hecho asegura que su rompimiento no sucedió por una infidelidad.

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¿Hubo infidelidad entre Peso Pluma y Kenia Os?

“Algo pasó entre ellos. Peso Pluma va a cumplir años el 15 de junio, es géminis, y el géminis es rencoroso total”, dice Mhoni al repartir culpas según lo que ve.

“No veo que vayan a regresar y dudo mucho... no veo que haya sido por una tercera persona”.

En cambio sí tiene claro que la vida comenzó a cambiar de manera radical hace tres meses para Kenia Os y Mhoni sabe por qué: