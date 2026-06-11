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Tras su ruptura, Peso Pluma se consuela con regalo millonario mientras Kenia Os luce look de la venganza

Los cantantes parecen haber dejado atrás su doloroso rompimiento

Junio 10, 2026 • 
Alejandro Flores
kenia os y peso pluma.jpg

Kenia Os y Peso Pluma

Instagram

La separación de Peso Pluma y Kenia Os fue un golpe muy duro para sus seguidores.

Los artistas, sin embargo, parece que han decidido dar pasos hacia el futuro y dejar que su amor se quede en el pasado como un recuerdo de cuatro meses.
Aunque se hizo viral un video de Peso Pluma visiblemente afectado mientras cantaba “Daño”, parece que su recuperación emocional ha sido favorable y vertiginosa.
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El regalo con el que apareció Peso Pluma tras su ruptura con Kenia Os

A cinco días de que hicieron oficial su ruptura, Peso Pluma se dio uno los lujos que más disfruta: un auto de alta gama.
Hasta ahora, lo que se sabe de su garage es que tiene al menos tres de estos vehículos.

  1. Lamborghini Urus: Uno de los llamados superdeportivos que cuesta 4.5 millones de pesos
  2. Mercedes-Benz G500: Camioneta todo terreno que cuesta poco más de 3 millones de pesos.
  3. Rolls-Royce Cullinan: Con valor de 6 millones de pesos, aproximadamente, era hasta ahora su coche más caro.

Peso Pluma apareció este miércoles en una foto en la que posa junto a un Ferrari Purosangue, que cuesta, con moño de regalo incluido, unos 11 millones de pesos.

La “venganza” de Kenia Os

Mientras tanto, en el mundo de Kenia Os, Peso Pluma también parece cosa del pasado.
Durante un evento de una marca deportiva, la cantante apareció con lo que en el ambiente de las relaciones públicas y las normas sociales se conoce como el look de la venganza.

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Este concepto se hizo popular cuando la princesa Diana apareció con un espectacular vestido negro el mismo día en que su aún esposo Carlos anunció su adulterio con Camila Parker.
En el caso de Kenia Os, lo que lució fue un pants deportivo de lujo con un sujetador deportivo.

El conjunto resaltó su espectacular figura, sobre todo su abdomen de gimnasio.

Peso Pluma Kenia Os
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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