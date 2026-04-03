Ninel Conde vuelve al quirófano por cirugía necesaria y aprovechará para hacerse una “RASPADITA” de cintura

“La anestesia se aprovecha”.

La siempre polémica Ninel Conde ya anunció que se someterá a una nueva operación, la cual es necesaria pues debe cambiar los implantes de seno que se colocó hace más de 10 años. Sin embargo, la intérprete aprovechará la anestesia para hacerse otro arreglito.

Conde adelantó que se trata de “una raspadita” en la cintura, misma que le vendría bien pues ya no le queda tiempo de hacer ejercicio.

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Fue en una entrevista para el programa ‘Hoy’ donde explicó que la cirugía es una decisión que responde a recomendaciones médicas, ya que el desgaste puede derivar en ruptura.

“Ya me toca cambiarme los implantes de los senos porque ya tienen más de 10 años, por salud uno tiene que cambiarlos, pero ¡a qué hora! Estoy como loca trabajando, pero sí quisiera este año en algún momento hacerlo porque es por salud y obviamente la anestesia se aprovecha, ya por ahí vemos qué se ofrece”, externó ‘El Bombón Asesino’.

Y agregó que aprovechará para hacerse “una raspadita, ¿no? Es que ya a uno no le da tiempo de hacer tanto ejercicio”, dijo.

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Ninel ha cambiado a lo largo de los años, recurriendo a diversos tratamientos estéticos y cirugías. Destacan rinoplastia, liposucción perfilado de mandíbula, levantamiento de cejas, bichectomía, aplicación de bótox y ácido hialurónico, así como posibles intervenciones en glúteos, pantorrillas y abdomen posteriores a su primer aumento de busto en los años 90 tras el nacimiento de su hija Sofía, según recogen medios especializados.