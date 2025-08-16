Así lució Ninel Conde el día de su boda con Ari Telch a los 19 años

“El hombre se fue del nicho”, dijo Ninel Conde en una charla con Shiky dentro de La Casa de los Famosos. Fue una frase para resumir lo que fue el final de su primer matrimonio, durante el cual da a entender que no fue feliz.

Ninel comenzó su carrera en 1995, luego de haber ganado un concurso de belleza en el Estado de México. Sus primeros personajes fueron en telenovelas de Televisa y así fue que conoció a Ari Telch, quien ya tenía prestigio y fama por sus apariciones en “Muchachitas”, “Imperio de Cristal” y “La antorcha encendida”.

Su romance fue apasionado y vertiginoso; en unos meses se enfrentaron a la noticia de que iban a ser padres.

La foto los mostró felices Facebook

¿Quién obligó a Ninel Conde a casarse?

Ninel Conde recuerda ese evento no como una anécdota feliz sino como una de las veces en que cedió ante las presiones morales de su madre.

“Me casé... bueno, me casaron porque yo no quería pero mi mamá, ya sabes, muy conservadora y me dijo: ¿cómo que vas a vivir en unión libre? No, te tienes que casar. Y me casaron”.

No fue, además, una boda común sino que se le agregó un elemento extraordinario: se realizó en el Teatro de los Insurgentes, con el emblemático mural de Diego Rivera en la fachada como marco de la ceremonia, que sólo fue civil.

Ninel Conde en el día de su boda junto a su madre

La Bombón Asesino ha explicado que lo que tuvo con Ari Telch no fue una relación sana, sino que estuvo marcada por actitudes toxicas que se extendieron a su relación como padres de su hija.

La separación sucedió dos años después de su matrimonio y cuando Ninel consiguió trabajo en Estados Unidos, sucedió otro problema con Telch: no quiso que la niña se fuera con ella.

Conde había conseguido un personaje más o menos relevante en el elenco de “La revancha”, una coproducción de Estados Unidos con Venezuela. Ella asegura que tuvo que renunciar ante las presiones de Ari Telch,, quien llegó a demandarla por abandono infantil.

De modo que ahora se sabe que la enorme felicidad que se ve en las fotos de su boda, no fue real, o al menos no fue duradera y en realidad, detrás de su sonrisa, había una amargura: que su madre la había obligado a casarse.