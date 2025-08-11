¿Cuántos hijos tiene Ninel Conde?: La Bombón Asesino abre su corazón: “No quiero avergonzar a mis hijos”

La actriz y cantante Ninel Conde es madre de dos hijos: Sofía Telch Conde (nacida en 1997) y Emmanuel Medina (nacido en 2014).

En una charla muy emocional con habitantes de la casa, confesó temer que sus hijos puedan sentirse avergonzados de ella al ver las reacciones del público mientras está dentro del reality.

Sus hijos están fuera del espectáculo

Su primera hija es Sofía Telch Conde, nacida en mayo de 1997, producto de su relación con el actor Ari Telch. Actualmente tiene 28 años, vive en Estados Unidos, estudió periodismo y producción de medios, y mantiene una vida sumamente privada, incluso borró sus redes sociales.

Su hijo menor es Emmanuel Medina, nacido en 2014, fruto de su relación con el empresario Giovanni Medina. La custodia del menor fue otorgada al padre, aunque en 2022 alcanzaron un acuerdo que permite a Ninel tener contacto continuo con él .

Ambos han vivido en medio de situaciones muy mediáticas de parte de sus padres, por lo que Ninel Conde, trata de casi no hablar de ellos.

Ninel abre su corazón en La Casa de los Famosos México

En un tenso momento en la casa, Ninel expresó con sinceridad su temor de que sus hijos, que valoran la discreción y han sido testigos de los escándalos de sus padres, puedan sentirse avergonzados de ella. “No quiero avergonzar a mis hijos”, confesó, mientras era consolada por sus compañeras Elaine y Dalilah.

Todo comenzó con una charla con Facundo, donde hablaron de la sensación extraña de no saber si están haciendo las cosas bien para el público: “No sabemos si está uno cagándola. Estás aquí pasando carencias, aguantando a uno que otro que dices en mi vida me volvería a cruzar con esa persona afuera. ¿Sabes? Tener que estar aquí y que la estés cagando, no manches”.

Poco después de esa conversación, platicó con Elaine, Dalilah y Shiky:

“No quiero estar cagándola y que mis hijos vean”, les dijo entre lágrimas. Elaine fue empática y le dijo que la entendía, que ella también “tuvo esa sensación hace rato”, refiriéndose al momento en que escucharon los gritos del exterior donde le recomendaron alejarse de la cantante.

En ese momento, Ninel se echó a llorar: “Mi hija ha pasado por mucho pedo, o sea, ha sido muy difícil para ella por todo lo que sucedió en el pasado. De chiquita la molestaban. Por eso no le gusta ni que la mencione, ni que hable de ella”.

Dalilah le recordó que su hija ya es adulta y va a comprender las cosas: “Tu hija ya es grande, ya sabe de qué lado masca la iguana. Sabe que eres una leyenda”, le dijo para animarla.

Ninel Conde no solo lleva el título de Bombón Asesino, también carga el peso de una maternidad pública y compleja. Tiene dos hijos, cada uno con su propia historia, y pese a las luces y sombras del espectáculo, su mayor deseo es que la vean con orgullo.