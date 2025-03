Ninel Conde reveló que vivió en un infierno con su expareja por 4 años: ‘Me golpeaba y me ahorcaba’

Ninel Conde reveló que vivió un infierno con una de sus exparejas con la que duró hasta 4 años. Según contó, él la maltrató con golpes y hasta la ahorcaba. La cantante y actriz mexicana rompió el silencio para enviar un mensaje a las mujeres.

“Yo viví violencia física. A mí me pegaban. A mí me golpeaban y yo nunca lo había dicho. Es algo que lo estoy diciendo ahora acá contigo”, dijo la “Bombón asesino” en una conferencia realizada en Los Ángeles , según recuperó el programa Sale el Sol.

Ninel, de 48 años, instó a las mujeres de hablar en caso de que estén en situaciones similares, pues ella “se arrepiente de haberse guardado tanto tiempo”.

“Un hombre que te levanta la mano una vez lo va a volver a hacer. El hombre tóxico contamina a la pareja y no te das cuenta. Estás en un círculo vicioso y ya cuando ves, no puedes salir de ahí”.

Afortunadamente, para la famosa todo cambió cuando conoció a otra persona que la trató bien y ahí se dio cuenta del infierno en el que estaba. No reveló el nombre de su exnovio.

Sin embargo, a través de su cuenta personal en Instagram, Ninel Conde extendió su declaración y explicó que su intención no es “ponerle nombre ni apellido” a su experiencia.

Ninel Conde no reveló el nombre de su agresor. (Instagram @ninelconde)

“Si bien es cierto que yo era una inexperta, y sucedió cuando yo era inmadura, a una edad temprana. Ni siquiera tenía a mi segundo hijo (...) No lo había compartido antes porque no me sentía completamente sana de esas heridas que carga uno por muchos años”, comentó frente a la cámara.

Ninel Conde: así es el antes y después de la cantante y actriz

Ninel Conde se hizo famosa tras llevarse la corona en el concurso de belleza Señorita Estado de México a mediados de los 90’s. Luego, saltó a la pantalla chica con varias novelas mexicanas, como “Mar de Amor” (2009), “Fuego en la sangre” (2008), y “Rebelde” (2004) , catapultando su fama. También lanzó varias canciones, siendo “El Bombón Asesino” su éxito más conocido.

Así lucía Ninel Conde en 2010 y en 2024. (Getty Images / Instagram @hoydia)

A lo largo de los años, Ninel ha cambiado su estilo y ha tenido varias modificaciones en sus facciones faciales, siendo los labios, las cejas y el rostro perfilado las más notorias.

¿Cuál es el nombre real de Ninel Conde?

El nombre completo de Ninel Conde es “Ninel Herrera Conde”.

