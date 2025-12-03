Suscríbete
Hijo de Chayanne, Lorenzo Figueroa, es confirmado como participante de Exatlón

El joven modelo se suma al equipo Azul en la décima temporada del reality.

Diciembre 03, 2025 
Ericka Rodríguez
‘Lolo’ ya debutó en el reality Exatlón.

“Llegamos a las arenas de Exatlón Estados Unidos por primera vez. Vamos azules. Que empiece el reto”.

Lorenzo Figueroa, hijo del cantante Chayanne, su une como participante al equipo Azul, a la décima temporada de Exatlón, en su versión de Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por el propio emprendedor a través de su cuenta de Instagram y de esta forma se desató una ola de mensajes que lo colocaron en el centro de la conversación, no sólo por ser hijo del ‘papá de México’, sino por el desafío personal que le representará por la exigencia del formato.

“Llegamos a las arenas de Exatlón Estados Unidos por primera vez. Vamos azules. Que empiece el reto”, escribió en su publicación el joven modelo.

La presencia de ‘Lolo’ en el reality ha despertado interés especial, pues a pesar de ser hijo de dos figuras públicas -Chayanne y la exreina de belleza venezolana Marilina Maronesse- Figueroa se ha inclinado por trazar su propio camino.

¿Quién es Lorenzo?

Nació en Miami, en 1997, y su historial deportivo incluye una etapa como jugador universitario de baloncesto.

Dentro del reality, del que se considera aficionado, tendrá que enfrentar circuitos de República Dominicana y aspirar a un trofeo y a 200 mil dólares que se entregarán al campeón y la campeona de la temporada.

Fuera del deporte, Lorenzo fundó su compañía ‘Stamos Bien’, una marca de ropa casual urbana que ha ganado popularidad gracias a su estilo relajado y colaboraciones con creadores de contenido.

¿Cuándo comienza Exatlón?

La décima temporada del reality inició el 2 de diciembre y reunió a veinte atletas entre debutantes y figuras con experiencia previa en el proyecto.

Lorenzo se integra como uno de los novatos que deberá encontrar entre sus fortalezas: velocidad, resistencia y disciplina en el baloncesto, una mentalidad orientada a la competencia.

El principal desafío para el hijo de Chayanne será adaptarse a la presión televisiva y demostrar que puede mantenerse en el exigente formato.

Chayanne Lorenzo Figueroa
