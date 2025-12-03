Suscríbete
Revelan inquietante actividad paranormal en la mascota de Silvia Pinal, a un año de su muerte

La exasistente de la Diva del Cine de Oro dio a conocer que vivieron un evento que los dejó helados.

Diciembre 03, 2025 
Ericka Rodríguez
Cosita Silvia Pinal.png

“Cosita” es la perrita de la gran Silvia Pinal. Tras el fallecimiento de la actriz, su pequeña chihuahua la extraña y le llora.

“Subía, bajaba de la cama, tomaba agua, bajaba. No me dejaba dormir, como ansiosa”.

Al cumplirse el primer aniversario luctuoso de la primera actriz Silvia Pinal, el 28 de noviembre pasado, su familia eligió recordarla por separado con distinto eventos. Misas, comida entre amigas o una visita al cementerio fueron algunas de las actividades que se llevaron a cabo.

Los medios de comunicación también hicieron sus homenajes, pero en su hogar se vivió un episodio que dejó helado a más de un presente y que, según quienes lo presenciaron, ocurrió justo en la madrugada en la que se cumplía un año de su partida.

Efigenia Ramos, la exasistente de toda la vida de Pinal, sorprendió al compartir un momento que vivió junto a ’Cosita’, la perrita que pertenecía a la primera actriz, y que ahora cuida ella.

Según relató, la mascota pasó la noche con un nerviosismo inusual, como si “algo” estuviera alterando su tranquilidad.

“Me pasó algo muy curioso, la ‘Cosita’ no se quería dormir; subía, bajaba de la cama, tomaba agua, bajaba. No me dejaba dormir, como ansiosa. Yo decía: ‘¿qué tendrá?, ¿estará enfermita?’ Luego, luego me preocupé por ella, ¿no?”. Le dije: ‘¿Qué tienes? ¿Te duele la pancita?’ Y nada”, narró Ramos.

La intranquilidad de la mascota de doña Silvia Pinal no pasó sino hasta que comenzó a amanecer. Hasta las siete de la mañana ’Cosita’ comió un poco , finalmente, cayó dormida. En ese momento, Efigenia dice que comprendió la coincidencia.

Lo ocurrido, dice Efigenia, la hizo pensar que ‘Cosita’ pudo haber sentido la presencia emocional de su dueña, desatando teorías que muchos usuarios en redes sociales califican como un probable “encuentro espiritual”.

Cabe destacar que doña Silvia Pinal perdió la vida tras complicaciones derivadas de una infección urinaria que se agravó con una arritmia cardíaca, lo que la llevó a terapia intensiva el 21 de noviembre de 2024.

silvia pinal Efigenia Ramos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
