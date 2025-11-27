Suscríbete
Famosos

Eduardo Antonio, ex de Niurka, se hace la misma cirugía que Ninel Conde: “un mulato de ojos verdes”

El intérprete es reconocido por cambiar su apariencia constantemente en la búsqueda de la “eterna juventud”.

Noviembre 27, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Eduardo-Antonio-Niurka.jpg

Niurka fue pareja de Eduardo Antonio en 2011.

Instagram

“Por supuesto que no me parezco a ese muchachito que empezó en la televisión, no me parezco, soy otro”.

El cantante cubano Eduardo Antonio, quien fuera pareja de Niurka en 2011, añadió un procedimiento estético más a su cuerpo: se hizo la misma cirugía que Ninel Conde y cambio el color de sus ojos.

El intérprete de 55 años, a quien se le recuerda por cantar el tema ‘Mujer’, que aparecía en el inicio del programa ‘Mujer casos de la vida real’, asegura que por fin hizo su sueño realidad: ser un mulato de ojos verdes.

Eduardo Antonio se sincera y comparte que no le afectan las críticas por su apariencia ni tampoco tiene inconvenientes con quienes le expresan que “ya no se parece a como era antes”, por el contrario, dice que eso “le encanta”.

“Desde que soy muy jovencito quise ser un mulato de ojos verdes”, contó al programa ‘Hoy Día’, donde fue invitado para hablar de los riesgos de la cirugía para cambiar el color de los ojos y que es llamada queratopigmentación.

Este procedimiento recurre al láser para crear un “túnel” en la cornea y después se introduce un pigmento para alterar la tonalidad de forma permanente.

El ex de Niurka asegura que fue la primera estrella de su país en usar lentes de contacto en su afán por lucir sus ojos con otro tono. “Fui el primer artista en Cuba que usó lentes de contacto de color, en mi primera gira en México me compré mis primeros pupilentes”, recordó, y aunque acepta que ha recibido muchas críticas, eso no lo ha frenado para lograr sus deseos.

Incluso, el cantante, quien colaboró con la legendaria Celia Cruz en el video ‘La Negra Tiene Tumbao’, dice estar despreocupado de los riesgos que conlleva el procedimiento ocular, tales como ojo seco, sensación de cuerpo extraño o deformidad de la córnea, así como lo difícil que resultaría si en el futuro necesitara operarse por cataratas.

Recientemente, Eduardo Antonio expresó para los medios de comunicación que lo más importante en su vida es que se sienta bien con su nueva versión, aunque sea completamente distinta a la pasada.

“Tienes que ser feliz, ser muy libre, decir cómo te quieres ver; yo por supuesto que no me parezco a ese muchachito que empezó en la televisión, no me parezco, soy otro, pero la versión que ahora veo de mi a mi me gusta y eso es válido”, dijo.

Eduardo Antonio se ha practicado diversos procedimientos estéticos dentro de los que destacan una reconstrucción abdominal, cirugía facial, con intención de rejuvenecer, además de que tiene como practica recurrente inyectarse bótox.

Cabe recordar que en agosto de 2024 estuvo en terapia intensiva en Miami tras sufrir graves complicaciones postoperatorias por una cirugía facial.

El cantante públicamente ha dicho que no está de acuerdo con la frase de “envejecer con dignidad”, por lo que recurre a cirugías y procedimientos para mantenerse joven.

Eduardo Antonio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
