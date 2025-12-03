Suscríbete
Famosos

Paulina Rubio es desalojada de su casa en Miami por falta de pago: “Tiene muchas deudas”

La cantante atraviesa un momento complicado tras perder su propiedad por deudas hipotecarias.

Diciembre 03, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Paulina-Rubio.jpg

‘La Chica Dorada’ perdió su vivienda por las deudas que no pudo pagar.

Instagram

“Han sido muchas cosas difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan”.

Paulina Rubio fue desalojada de su residencia tras no poder cubrir los pagos de la hipoteca, esto tras enfrentar una complicada situación financiera derivada de las batallas legales con sus expresas Nicolás Valleejo-Nágera ‘Colate’ y Gerardo ‘Jerry’ Bazúa.

La noticia fue revelada por la comunicadora Maxine Woodside, quien detalló que la artista solicitó un préstamo bancario y para que le fuera entregado hipotecó su casa.

“A Paulina la acaban de sacar de su casa, la desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron”, afirmó la conductora.

El gasto que terminó rebasando a ‘La Chica Dorada’ no sólo se relaciona con las demandas de sus exmaridos, sino también con los honorarios legales acumulados.

En la misma emisión de ‘Todo para la mujer’, Shanik Berman señaló que la mayor parte de los recursos de Paulina se agotaron pagando abogados.

“No fue tanto por lo que le quitaban los señores, sino los abogados. Se metió con tantos abogados para tratar de quitar a los niños, se la pasaba en abogados y los abogados se quedaron con todo”, expresó Berman.

Paulina en conflictos por la custodia de sus hijos

La exTimbiriche se casó con el socialité español Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ en 2007 y se divorció en 2014. Fruto de su amor nació Andrea Nicolás. Posteriormente, mantuvo una relación con el cantante sinaloense Gerardo ‘Jerry’ Bazúa, con quien tuvo a sus segundo hijo, Eros, en 2016.

Por años, la cantante tuvo que mantener a ‘Colate’ por ser ella quien tenía mayores ingresos y una estabilidad económica, esto pese a que comenzó a participar en programas de entretenimiento donde revelaba secretos de su relación con Paulina a cambio de dinero, esto bajo la sugerencia de Oscar Madrazo, amigo cercano de Rubio.

Te puede interesar:
Karla-Shanik-Berman.jpg
Famosos
Tunden a hija de Shanik Berman por decir que los jóvenes “deberían pagar por trabajar”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Laureano-Brizuela-José-José.jpg
Famosos
¿Por qué José José perdió la voz? Laureano Brizuela destapa una verdad desconocida hasta ahora
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
¡Chabelo regresa a la televisión mexicana!
Famosos
Confirman que ‘Chabelo’ tendrá bioserie donde contará su historia y pasajes inéditos
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
“En España esto funciona muy bien. Te pagan por ir a los programas a decir cosas, es un sistema muy diferente del cual se puede vivir y ganar. Paulina todo lo dice a través de sus canciones, ella no abre la boca pero cuando canta ahí están los mensajes”, expresó el empresario al comunicador Ernesto Buitrón.

El amigo de ‘La Chica Dorada’ se encuentra con buen ánimo y no está deprimida, según el también experto en moda.

“Han sido muchas cosas difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan. Lo importante es que ella esté bien, que sus hijos estén bien. Tristemente en los problemas se acaban quedando con el dinero los abogados. Ni modo, son etapas que uno tiene que pasar y qué se puede hacer”, expresó Madrazo a Buitrón.

@famososunivision

¿Sin hogar? 😱💥 Paulina Rubio habría sido desalojada de su casa en Miami por falta de pago: “Tiene muchas deudas” 😥👀 PaulinaRubio Miami mansión casa deudas desalojada cantante icons fyp fypシ゚viral últimahora viral lifestyle famosos celebs celebridades entretenimiento series novelas noticias últimahora Editorial

♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo

Paulina Rubio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
thalia-boda-tommy- (1).jpg
Famosos
¿Tommy Mottola le escribió algo a Thalía por su aniversario de bodas 25?
Diciembre 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
perro-bermudez-mundial.jpg
Famosos
Enrique ‘El Perro’ Bermúdez regresó del retiro y está listo para la Copa Mundial de la FIFA 2026
Diciembre 02, 2025
 · 
Edson Vázquez
Grupo-Firme-infieles.jpg
Famosos
Como en el concierto de Coldplay, descubren infieles en pleno show de Grupo Firme: “El esposo de mi hermana”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
huevocartoon.jpg
Famosos
Luto en ‘HuevoCartoon': Murió Fernando Meza, uno de los fundadores y voz de ‘Tlacua’
Diciembre 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
joven-jaula-leona--.jpg
Viral
Joven murió tras meterse a jaula de leona y ser atacado en zoológico: Revelan triste motivo
Se colgó de un árbol y cayó a las garras de la felina.
Diciembre 02, 2025
 · 
MrPepe Rivero
A man is working on a laptop in a dark room caused by an electric crisis and a blackout.
Vida y Hogar
¿Sin luz otra vez? Es tiempo de invertir en un respaldo de energía para casa
Diciembre 02, 2025
 · 
TVyNovelas
feria-yucatan-xmatkuil-2025-concluyo-con-un-rotundo-exito.png
Viral
Feria Yucatán Xmatkuil 2025 concluyó con un rotundo éxito
Diciembre 02, 2025
 · 
TVyNovelas
memo-villegas-carolina-miranda----.jpg
Series y Cine
Memo Villegas y Carolina Miranda derrochan química en “Borrón y vida nueva”
Los actores reflexionan, a través de sus personajes, sobre las segundas oportunidades y la importancia de agradecer el presente.
Diciembre 02, 2025
 · 
Grisel Vaca