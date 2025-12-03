Paulina Rubio es desalojada de su casa en Miami por falta de pago: “Tiene muchas deudas”

“Han sido muchas cosas difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan”.

Paulina Rubio fue desalojada de su residencia tras no poder cubrir los pagos de la hipoteca, esto tras enfrentar una complicada situación financiera derivada de las batallas legales con sus expresas Nicolás Valleejo-Nágera ‘Colate’ y Gerardo ‘Jerry’ Bazúa.

La noticia fue revelada por la comunicadora Maxine Woodside, quien detalló que la artista solicitó un préstamo bancario y para que le fuera entregado hipotecó su casa.

“A Paulina la acaban de sacar de su casa, la desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron”, afirmó la conductora.

El gasto que terminó rebasando a ‘La Chica Dorada’ no sólo se relaciona con las demandas de sus exmaridos, sino también con los honorarios legales acumulados.

En la misma emisión de ‘Todo para la mujer’, Shanik Berman señaló que la mayor parte de los recursos de Paulina se agotaron pagando abogados.

“No fue tanto por lo que le quitaban los señores, sino los abogados. Se metió con tantos abogados para tratar de quitar a los niños, se la pasaba en abogados y los abogados se quedaron con todo”, expresó Berman.

Paulina en conflictos por la custodia de sus hijos

La exTimbiriche se casó con el socialité español Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’ en 2007 y se divorció en 2014. Fruto de su amor nació Andrea Nicolás. Posteriormente, mantuvo una relación con el cantante sinaloense Gerardo ‘Jerry’ Bazúa, con quien tuvo a sus segundo hijo, Eros, en 2016.

Por años, la cantante tuvo que mantener a ‘Colate’ por ser ella quien tenía mayores ingresos y una estabilidad económica, esto pese a que comenzó a participar en programas de entretenimiento donde revelaba secretos de su relación con Paulina a cambio de dinero, esto bajo la sugerencia de Oscar Madrazo, amigo cercano de Rubio.

“En España esto funciona muy bien. Te pagan por ir a los programas a decir cosas, es un sistema muy diferente del cual se puede vivir y ganar. Paulina todo lo dice a través de sus canciones, ella no abre la boca pero cuando canta ahí están los mensajes”, expresó el empresario al comunicador Ernesto Buitrón.

El amigo de ‘La Chica Dorada’ se encuentra con buen ánimo y no está deprimida, según el también experto en moda.

“Han sido muchas cosas difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan. Lo importante es que ella esté bien, que sus hijos estén bien. Tristemente en los problemas se acaban quedando con el dinero los abogados. Ni modo, son etapas que uno tiene que pasar y qué se puede hacer”, expresó Madrazo a Buitrón.