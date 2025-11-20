Suscríbete
Ninel Conde, lista para ‘El Tenorio Cómico’ con sus ojos ‘nuevos’ y advierte que se seguirá operando

El Bombón Asesino alterna personaje con Wendy Guevara en la obra de teatro.

Noviembre 20, 2025 
MrPepe Rivero
Ninel-conde-nuevos-ojos-1.jpg

Ninel Conde

Octavio Lazcano

Ninel Conde volvió a México después de realizar un viaje con su hija, para finalmente debutar en la nueva temporada de ‘El Tenorio Cómico’.

En la obra de teatro, producción de Alex Gou, alterna el personaje de ‘Doña Inés’ con Wendy Guevara. Ninel ya había hecho este trabajo hace unos años, pero resaltó que hay cambios y comenzó ensayos previo a su debut el viernes 21 de noviembre.

Una de las novedades para el público, es que podrán ver a Ninel Conde tras el procedimiento que realizó para cambiarse el color de los ojos.

En conferencia de prensa, Ninel admitió que mucha gente le ha preguntado al respecto: “La verdad es que yo me he sentido súper bien. Ya también sé que hay mucha duda, y mucha cosa al respecto, y mucha gente me ha escrito preguntándome, y mucha gente, más de la que se imaginan, con ganas de hacerse este procedimiento porque todo el mundo quiere, pero de pronto quieren más información, y les voy a hacer un video en mis redes después”.

Ninel-conde-nuevos-ojos-3.jpg

Ninel Conde en ‘El Tenorio Cómico’

Octavio Lazcano

“Yo estoy muy contenta... Hay mucha gente que a lo mejor como no se atreve, o les da miedo, pues ¿qué queda? ¡Pues nada más criticar!, pero si puedes o tienes las posibilidades y te lo quieres hacer, pues cada quien, ¿no? Cada quien es dueño de su de su vida y de lo que quiera hacer”.

Ninel Conde advirtió a ‘haters’ que se seguirá operando

Ante la pregunta de un periodista sobre las críticas en redes sociales por sus constantes cambios físicos en cirugías o tratamientos estéticos, Ninel Conde fue contundente:

"¡Y las que me faltan!... Entonces, déjame les digo esa gente que se relajen, porque me faltan, ya dentro de poco nos tocará a lo mejor un cambiecito de… Me toca en serio el cambio de implantes de las bubies, entonces pues que se relajen, ¿no?”.

Ninel-conde-nuevos-ojos-4.jpg

Ninel Conde en ‘El Tenorio Cómico’

Octavio Lazcano

Ninel no quiso hablar mucho de su hija, pero resaltó que disfrutó de un viaje con ella. “Fueron casi 20 días que visitamos muchos lugares muy hermosos, y pues lo que se ve no se pregunta, obviamente tuvimos unas vacaciones muy lindas y le doy gracias a Dios porque pude disfrutar a mi niña, que es muy trabajadora, y pues yo también trabajo, entonces a veces no podemos coincidir mucho, así que nos dimos esa escapada al otro lado del mundo y la pasamos muy bien”.

Ninel Conde estará en funciones de ‘El Tenorio Cómico’ en CDMX del 21 de noviembre al 14 de diciembre; y el 9 de diciembre en Guadalajara.

Ninel-conde-nuevos-ojos-2.jpg

Ninel Conde en ‘El Tenorio Cómico’

Octavio Lazcano

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
