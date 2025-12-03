Suscríbete
Famosos

Antonio Rosique anuncia a concursantes de ‘Exatlón México’ que será papá de una niña

Una dinámica del reality deportivo fue modificada para que el conductor diera la sorpresa a los atletas.

Diciembre 03, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Antonio-Rosique-papá.jpg

Antonio Rosique anunció que se convertirá en papá.

Instagram

El conductor de TV Azteca, Antonio Rosique, se mostró completamente vulnerable, como pocas veces en la pantalla, al anunciar una evento muy íntimo de su vida en medio de uno de los programas de ‘Exatlón México’.

Fue durante la dinámica del ‘Duelo de los Enigmas’ que el conductor presentó una cuarta caja misteriosa y explicó “que llegaría un nuevo refuerzo”, una frase que sorprendió a los atletas.

Con cuatro tiros simbólicos, Rosique reveló que junto a su esposa Michelle Saide se convertirán en papás de una niña, lo que generó emoción desbordada entre los concursantes del reality.

La reacción inmediata de los seguidores de la emisión y del equipo confirmó el cariño que le tienen al presentador que durante nueve años ha liderado ‘Exatlón México’.

La noticia generó una ola de celebración dentro y fuera de la competencia. Los atletas recibieron el anuncio entre aplausos, abrazos y palabras de cariño para la pareja, mientras que en redes sociales los mensajes de felicitación no tardaron en multiplicarse.

¿Quién es Michelle Saide?

Es licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad de Monterrey (UDEM). En septiembre de 2014 ingresó a las filas de Televisa como parte del equipo de redacción y luego se convirtió en reportera en su estado natal. Se especializa en futbol.

A Rosique lo conoció en la Copa Mundial de Rusia en 2018, desde entonces están juntos y presumen sus viajes a distintas partes del mundo, más recientemente a Tokio, Japón.

@ninel_893

Nueva integrante de la familia exatlón 👧👶 #exatlonmx #viraltiktok #fypシ゚viral #foryoupage #viral_video @Antonio_Rosique ¡Felicidades! 😍

♬ sonido original - N🥀🦋🍒

Dos años después la pareja ya planeaba su boda, pero la pandemia retrasó sus planes y contrajeron nupcias hasta julio de 2021 en Monterrey.

La química entre ellos en innegable pese a su diferencia de edades, ella tiene 31 y él 50.

Antonio Rosique
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
