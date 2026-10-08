Todo sobre la boda de Edgar, el niño viral por caerse al agua: dónde se casa, con quién y cómo lucen juntos

El mundo lo conoció como Édgar. En realidad se llama Edgardo Martínez Esparza y desde hace justamente 20 años se convirtió en el primer video viral mexicano.

Por lo menos así quedó consignado en la memoria colectiva de quienes lo vieron, siendo todavía un niño, en aquel video donde trata de atravesar un río caminando sobre un tronco mientras que del otro lado un primo vacila con tirarlo.

Edgardo pasa segundos angustiantes mientras le grita a su primo: “Ya weeeeey”

Finalmente Edgardo cae al agua y su desgracia se volvió viral en medio de una peculiar alegría colectiva que demostró lo que Aristóteles decía del humor: la comedia pinta a los seres humanos peor de lo que son.

Con el paso de los años, Edgar vivió entre el dilema de dedicarse al negocio familiar (distribución de frutas y verduras) o buscar una carrera como influencer. Finalmente optó por lo primero y desde hace un lustro no se tenían noticias de él.

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Hasta ahora que está a unos días de casarse.

En redes sociales se viralizó la foto de las “amonestaciones” que corren en las iglesias de la Arquidiócesis de Monterrey con su foto y la de su novia anunciando que se casan.

Se nos casa Edgar, famoso por el video La caída de Edgar pic.twitter.com/UvQHu5dQnq — Modesto Rosado (@mauagustinhdz) October 7, 2026

Detalles de la boda de Edgar y Valeria

De hecho, Edgardo y Valeria están comprometidos desde 2025, cuando publicaron fotos de la romántica manera en que él le pidió que fuera su esposa: de rodillas y durante un paseo idílico.

A lo largo de estos meses han publicado algunas fotos y mensajes que dan cuenta de su feliz compromiso, incluso de lo que fue su fiesta de compromiso.

En una de esas publicaciones es que Valeria anuncia la fecha de la boda: Save the date 10.10.26", publicó, dando a entender que se casan este sábado 10 de septiembre.

La boda, de acuerdo con la foto de su amonestación, será en la parroquia de Nuestro Señor de la Misericordia, de Monterrey, lugar donde vive Edgardo.

