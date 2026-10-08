Nieta de ‘Paquita la del Barrio’ enciende LAS ALARMAS al decir que su madre “no merecía este final”

“Compañera, me dejaste”.

Este martes 6 de octubre se confirmó el deceso de Martha Elena Martínez Viveros, la hija adoptiva de la cantante ‘Paquita la del Barrio’. Su muerte causó conmoción al conocerse que perdió la vida a los 47 años.

Sin embargo, la preocupación escaló cuando la nieta de la intérprete, María del Carmen Castillo Martínez, emitió mensajes de despedida para su madre, a quien le recriminó: “compañera, me dejaste”.

Al tiempo, la joven colocó otro texto que acompañó con una serie de imágenes y en donde advirtió: “No merecías este final así”.

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De inmediato se encendió la preocupación por la joven hija de Martha Elena y también por los motivos que la llevaron a desvelar la que considera injusta forma en la que perdió la vida su madre.

Según familiares de Martínez Viveros, la mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio que fue descrito como un infarto fulminante. El deceso ocurrió de manera inesperada en Xalapa, Veracruz, mientras se encontraba con sus hijas, poco después de haber regresado de unas vacaciones en Perú.

Cabe recordar que la muerte de la hija de ‘Paquita’ ocurrió apenas un año y ocho meses después del fallecimiento de la cantante, registrado el 17 de febrero de 2025.

En tanto, Francisco Torres, exrepresentante de ‘Paquita’, confirmó a ‘Ventaneando’ que Martha Elena no había presentado ningún problema de salud previo y calificó el deceso como inesperado.

Hasta el momento, ninguna autoridad ni integrante de la familia emitió un pronunciamiento oficial con los detalles médicos exactos de las circunstancias del deceso.

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Los restos de Martha Elena Martínez Viveros serán cremados en Veracruz, de acuerdo con reportes locales.