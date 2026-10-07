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Reportan la muerte de la hija de ‘Paquita la del Barrio’, a poco más de un año del deceso de la cantante

Martha Elena Martínez Viveros falleció a los 47 años.

Octubre 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Paquita-la-del-Barrio.jpg

Murió la hija de ‘Paquita la del Barrio’.

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Diversos medios de comunicación e instituciones en Veracruz difunden la noticia de la muerte de la hija de ‘Paquita la del Barrio’.

Martha Elena Martínez Viveros perdió la vida este miércoles 7 de octubre a los 47 años de edad.

El Ayuntamiento de Alto Lucero, de donde ambas eran originarias, lamentó el deceso.

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“El H. Ayuntamiento de Alto Lucero expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la reconocida cantante ‘Paquita la del Barrio’, ante su sensible fallecimiento. Nos solidarizamos con su familia en estos momentos de dolor, deseándoles fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, compartieron.

En el municipio de Alto Lucero, Francisca Viveros Barradas y su familia, son reconocidos ya que son originarios de ese lugar. Incluso, la cantante de música ranchera fue despedida en ese lugar en 2025 cuando falleció. Ahí mismo, su hija reveló que ‘Paquita’ grabó un tema inédito con Juan Gabriel.

Su hija, Martha Elena, fue la última en integrarse a la familia de la cantante cuando fue adoptada, ya que en 1979 cuando ‘Paquita’ viajó a Alto Lucero, se percató que la niña, hija biológica de su hermano, se encontraba en mal estado de salud. ‘Paquita’ propuso llevársela a la ciudad en donde cuidó de ella y, más tarde junto a su esposo, decidieron darle los apellidos y criarla como una de sus hijas.

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A poco más de un año de la muerte de Paquita, Martha Elena Martínez falleció, sin que se conozcan los motivos de su deceso.

Descanse en paz.

Paquita La Del Barrio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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