¿Cuál es el destino de la herencia de Paquita la del Barrio tras la muerte de su hija Martha Elena?

La muerte de Martha Elena Martínez Víveros agrega una complicación al proceso de repartir la herencia de Paquita la del Barrio.

Martha Elena, hija adoptiva de Paquita, era una de las herederas junto con los otros dos hijos de la cantante.

Aunque la cantante dejó testamento, la situación se complicó semanas después de su muerte cuando se descubrió una irregularidad en uno de los inmuebles: una casa en Tula, Hidalgo, que Paquita dejó especificado como una propiedad pero que en el registro catastral aparece como tres lotes.

El destino de la herencia de Paquita la del Barrio

Esa casa, además, Paquita se la heredó en vida a uno de sus nietos. De modo que los tres hijos, como herederos universales, tuvieron que dar marcha atrás con el testamento firmado por Paquita y comenzar un juicio intestamentario para reclamar esas dos propiedades.

Ese proceso fue el último trámite conocido de la herencia hasta hoy que murió Martha Elena.

Igual que en el caso de Julián Figueroa con la herencia de Joan Sebastian, será necesario resolver primero el juicio intestamentario para luego decidir el destino de la parte que le correspondía a Martha Elena, a quien le sobreviven tres hijos.

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El caso de Casa Paquita, el emblemático restaurante de la cantante, tuvo un heredero específico: su hijo Javier.