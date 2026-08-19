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Hasta Yahir y Masad ya están ABURRIDOS en La Casa de los Famosos México: “Lucho por no dormirme”

La cuarta temporada enfrenta críticas por la falta de conflictos pese a las noches de cine y nominaciones. ¿Ya te aburrió a ti también?

Agosto 19, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Masad y Yahir están aburridos.

ViX/La Casa de los Famosos México

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya comenzó la cuarta semana de competencia pero parece que la controversia no estuvo invitada este 2026.

Ni en los posicionamientos, ni en el día a día, han surgido conflictos como los de temporadas pasada, y mucho menos, ataques como los de la segunda temporada donde participaba Gala Montes, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta. Si bien parte del público no apoya la violencia, hay quienes ni con el contenido actual están satisfechos...
En redes sociales ya la llaman La Casa de los ositos cariñositos, y unos más apuntan a que es un fracaso sin remedio.

Incluso Yahir ya comentó que sabe que la producción busca que los posicionamientos sean más agresivos, pero advirtió que “no se les va a hacer”.

“Quieren, pero no se les va a hacer, por qué te vas a madrear con alguien? porque te están diciendo que es lo que quieren ver? no creo, creo que los que lo quieren ver esa madre son ellos”

Pero ya hasta los participantes están ABURRIDOS

Masad fue el que abrió el tema y Yahir terminó confesando lo mismo: están aburridos porque no hacen nada en La Casa de los Famosos México.

“Me siento aburrido. Es la verdad. Despierto, desayunas, pruebas, regresas a almorzar, comida, regresan a dormir otra vez; despiertan, gala, platica poquito, comida, regresan a dormir... ¡No mames! ¡Actividad, chistes, cosas... Vamos!”, dijo Masad.

Yahir anotó: “Yo estoy listo ahí cuatro horas sentado en el sillón, luchando por no dormirme, por no aventarme una siesta, no hay nada qué hacer. Mi tarde es aburridísima”.

Eso sí, ambos han tenido conflictos con los demás habitantes. Yahir por administrar la cocina, y Masad por no querer que Yanet García cocinara y expresar que quería dos hamburguesas... Sin embargo, los confrontamientos no terminan de gestarse, y la convivencia parece apuntar a un ambiente relajado.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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