Hasta Yahir y Masad ya están ABURRIDOS en La Casa de los Famosos México: “Lucho por no dormirme”

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya comenzó la cuarta semana de competencia pero parece que la controversia no estuvo invitada este 2026.

Ni en los posicionamientos, ni en el día a día, han surgido conflictos como los de temporadas pasada, y mucho menos, ataques como los de la segunda temporada donde participaba Gala Montes, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta. Si bien parte del público no apoya la violencia, hay quienes ni con el contenido actual están satisfechos...

En redes sociales ya la llaman La Casa de los ositos cariñositos, y unos más apuntan a que es un fracaso sin remedio.

Oficialmente ya no hay nada que hacer.



Ni con esto se movieron. #LaCasaDeLosFamososMéxico 4 es una decepción y fracaso. #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx — 🚺Serios y Sinceros🚹 (@seriosysinceros) August 19, 2026

Incluso Yahir ya comentó que sabe que la producción busca que los posicionamientos sean más agresivos, pero advirtió que “no se les va a hacer”.

“Quieren, pero no se les va a hacer, por qué te vas a madrear con alguien? porque te están diciendo que es lo que quieren ver? no creo, creo que los que lo quieren ver esa madre son ellos”

🔥 YAHIR contra la producción por recalcar que los posicionamientos tienen que ser fuertes:



“Quieren, pero no se les va a hacer, por qué te vas a madrear con alguien? porque te están diciendo que es lo que quieren ver? no creo, creo que los que lo quieren ver esa madre son… pic.twitter.com/XAX2J5ZOK1 — nacho con O (@NachoConO) August 10, 2026

Pero ya hasta los participantes están ABURRIDOS

Masad fue el que abrió el tema y Yahir terminó confesando lo mismo: están aburridos porque no hacen nada en La Casa de los Famosos México.

“Me siento aburrido. Es la verdad. Despierto, desayunas, pruebas, regresas a almorzar, comida, regresan a dormir otra vez; despiertan, gala, platica poquito, comida, regresan a dormir... ¡No mames! ¡Actividad, chistes, cosas... Vamos!”, dijo Masad.

Yahir anotó: “Yo estoy listo ahí cuatro horas sentado en el sillón, luchando por no dormirme, por no aventarme una siesta, no hay nada qué hacer. Mi tarde es aburridísima”.

Yahir y masad aburridísimos de la casa



Masad: "Me siento aburrido un poquito"



Yahir: "Yo también estoy aburrido"



"No hay nada para hacer, mis tardes son aburridísimas"#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/NZ34STpVTR — Julián 🐐 (@JuliGoonz) August 19, 2026

Eso sí, ambos han tenido conflictos con los demás habitantes. Yahir por administrar la cocina, y Masad por no querer que Yanet García cocinara y expresar que quería dos hamburguesas... Sin embargo, los confrontamientos no terminan de gestarse, y la convivencia parece apuntar a un ambiente relajado.

Yahir ya dijo que él se va a involucrar sólo con la comida sana, y si se quieren acabar todo lo extra que se lo acaben, y Masad dice que hay muchos que quieren la comida preparada diferente.#LaCasaDeLosFamososMéxico #LCDLFMX#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/3FcZGV6MbF — ana ☁️🦋 (@pamind13) August 19, 2026