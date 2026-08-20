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Galilea Montijo da merecido REGAÑO a habitantes de La Casa de los Famosos México: “Espero que DESPIERTEN”

Tras críticas de que el reality está aburrido y es ‘la casa de los tibios’, la conductora dijo lo que el público pedía.

Agosto 19, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Galilea Montijo

Edson Vázquez

Galilea Montijo será la heroína del público. Tras duras críticas del público en redes sociales por la cuarta temporada y que, en su cuarta semana, se ha tornado aburrida, la conductora principal habló.

En una conexión poco común, decidió hablar a título personal con los habitantes. El regaño fue claro: el juego debe empezar y deben DESPERTAR.

“Es un show que me encanta, me apasiona, lo he abrazado, desde la primera temporada. Me he quedado por horas pegada a la televisión viendo lo que pasa después de un cine y una nominación... ", recordó Galilea. “Pero me está pasando algo. Con mucho cariño se los digo”.

“En esta temporada, siento que todavía no hay ese espíritu de juego, de competencia. No existe”.

“Confío de todo corazón que en algún momento, se van a poner a jugar. Y hoy, tienen la oportunidad de comenzar...
Espero que despierten, que se involucren. Que se contagien y de verdad nos quedemos pegado a lo que sucede dentro”, dijo Galilea.

“Estaré atenta a lo que pasa como el público. Espero que me hayan entendido y comprendido”, dijo Montijo al tiempo de explicar: “Pedí esta conexión donde habitualmente no va, es una conexión extra. Y se los digo porque he estado en su lugar. Y hoy viviremos un nuevo proceso de nominación que será particular”.

“Insisto, es momento ya de que empiecen a jugar. Por el momento, de mi parte es todo, los dejo reflexionando con esto que les acabo de decir”, dijo Galilea Montijo.

Las primeras reacciones de los habitantes fueron claras. Karina Torres lo dijo: “O sea que la casa está aburrida. No creo que esté aburrida, no sé qué necesitamos”, divagó.

“Pero ya para que te lo digan en una gala...”, anotó Yanet García.

Cabe mencionar que incluso Yahir y Masad se confesaron que estaban aburridos. Masad anotó que sus compañeros solo comen, duermen, hacen la prueba semanal y regresan a dormir. Yahir incluso comentó que no duraría mucho en el concurso si seguía con la misma dinámica que hay llevado tres semanas.

Ni con las dinámicas de cine, donde exponen a los habitantes, se habían generado conflictos, y el público ya la llamaba “La Casa de los tibios”.

Galiles Montijo La Casa de los Famosos México No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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