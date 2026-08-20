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Periodistas y redes la acusan de aburrida y la llaman “La Casa de los tibios": ¿"Si no hay polémica, no hay ‘reality’”?

Lo cierto es que “La Casa de los Famosos México” sigue dando de qué hablar... ¿A ti te ha gustado la cuarta temporada?

Agosto 19, 2026 • 
MrPepe Rivero
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La Casa de los Famosos México 2026

VIX/La Casa de los Famosos México

“Si no hay polémica, no hay reality”, sentenció el crítico de televisión Álvaro Cueva en su columna para diario Milenio, donde resalta que la nueva temporada de La Casa de los Famosos México tiene el riesgo de que se vuelva ligera y deje de ser una casa para convertirse en un resort.

“Si todos son buenos compañeros, esto se convierte en un anuncio de agencia de viajes. Y el público se va a ir. Se va a ir a donde sí haya chisme, caos y estridencia”, anotó Cueva, quien reitera que los tiempos en la televisión cambian constantemente y tiene el reto de sobrevivir en la era digital.

“Si fracasa por tibia, imagínese la desgracia”, escribió Álvaro Cueva, utilizando un término que en redes sociales se ha repetido... ya la llaman “La Casa de los tibios”. Usuarios acusan que ni en los posicionamientos, ni por dinámicas como el cine se detonan conflictos, y acusan a todos de “tibios”.

Y es que en los posicionamientos de temporadas pasadas y de la edición de Telemundo, el “circo romano” moderno como lo califica Cueva es aquel momento de la gala dominical donde los habitantes se dicen sus verdades cara a cara.

Pero eso no ha ocurrido en la cuarta temporada. Después de tres galas de eliminación, los términos “tibio” y “aburrido” han sido utilizados para calificar lo que ocurre en el reality show.

“Es la peor. Los que están adentro pueden dar más, no significa que queremos pleito, no tienen que pelearse para generar contenido. Lo que pasa es que ninguna platica alguna cosa interesante”, dijo la periodista María Luis Valdéz Doria en su cuenta de TikTok.

@maguichadoria

La peor casa de los famosos México, aquí mis motivos #medesahogué #fyp #parati #lacasadelosfamosos #chisme

♬ sonido original - Maguichadoria

¿El público quiere puros pleitos?

Además de “La Casa de los tibios”, otros lo toman con humor y la califican de la casa de los ositos cariñositos, en referencia a que no han explotado conflictos ni pleitos como en ediciones anteriores. Hay quienes acusan que las personalidades que entraron tienen miedo a perder campañas publicitarias y ser gente “gris”.

También resaltan que la temporada está aburrida porque los participantes no crean dinámicas alternas, como retos, juegos, pódcast, novelas o noches bohemias.

Hay quienes la comparan con la segunda temporada, donde los ataques escalaron hasta el punto de que Adrián Marcelo abandonó el juego tras un pleito con Gala Montes. En contraste, en 2026, los participantes ocupan el patio para meditar y relajarse.

Sin embargo, hay quienes descartan que se necesiten pleitos para entretener: “No entiendo a la gente, extrañan el desmadre que hizo Adrian Marcelo y Ricardo Peralta pero en su momento casi acaban con su carrera no mamen, nos merecemos esta casa de ositos cariñositos sinceramente”.

“Es que la toxicidad de la 2 no se extraña. La temporada 1 nunca hubo peleas y fue un exitazo. Pero esta temporada literal NO HACEN NADA No hay risa, no hay contenido, ni peleas. Ni discusiones, ni traiciones. Ni cuentan chistes. Nada. Están solo dormidos, hay 10 muebles”, escribió alguien más.

Pero... Yahir y Masad también están aburridos

El aburrimiento que comentan algunos usuarios de redes sociales coincide con el de algunos habitantes. Yahir y Masad ya confesaron que se sienten aburridos.

Masad resaltó que sus compañeros solo duermen, comen, hacen la actividad del día y vuelven a dormir.

¿Y cómo va el rating?

En redes sociales se puede decir todo, pero los números hablan por sí mismos. Durante las galas dominicales, el rating de La Casa de los Famosos México ha consolidado al programa como el líder en audiencia de televisión abierta, superando la competencia.

El domingo 16 de agosto, registró un alcance de más de 11.7 millones de personas, de acuerdo con datos de la ACAM. Superó a su competencia por más de 94%.

En redes sociales también resaltan la llegada de marcas, como mensaje de que el reality show ha funcionado.

La Casa de los Famosos México
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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