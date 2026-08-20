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Charly López explica por qué lleva a su madre a hospitales públicos

El cantante es acusado de “abandonarla” en medio de una crisis de salud

Agosto 19, 2026 • 
Alejandro Flores
charly lopez.jpg

Charly López

Instagram

Charly López se encuentra en medio de un polémica por la salud de su mamá. Y el cantante decidió responder públicamente.

Gustavo Adolfo Infante detalló en su programa “De primera mano” que la información que tiene es que el cantante es acusado por su madre de haberla “abandonado”.

“Si los hermanos abusaron o se quedaron con algo pues que corte el cordón umbilical con ellos pero la señora de su propia voz dice que hace años que no ve a su hijo. Y que si él (Charly) los tiene bloqueados a todos, ¿cómo se van a comunicar con él?”.

La madre de Charly padece diabetes y las complicaciones por su enfermedad la orillaron ya a la amputación de una pierna.

¿Qué respondió Charly a la acusación de que abandonó a su madre?

Ante la acusación, Charly respondió tajante:

“Yo he estado atenta a la jefa, no tengo relación con mis hermanos pero a mi madre la ingresé directamente dos veces”.
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El cantante contó que incluso tuvo la ayuda de funcionarios del hospital para atender a su madre.

“Fue hace pocos meses, pero obviamente por la edad de mi madre tiene complicaciones... pero cuando he tenido que responder, respondo”.

Dijo que incluso tiene las pruebas de los ingresos que gestionó para su madre primero en el hospital López Mateos y luego en el 20 de noviembre, ambos pertenecientes al sistema del ISSSTE.

El propio Charly explicó que el conflicto con su familia se debe a dinero, ya que le reclaman mayor apoyo económico.

“Pero no soy millonario. Toda mi vida, desde que tengo uso de razón siempre los he ayudado en lo económico pero hay que poner límites porque hay veces que estás arriba y veces que estás abajo”

Charly López
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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