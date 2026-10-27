Luis de Alba admite que su hijo era líder de una banda de ROBA COCHES y al salir de la cárcel pasó lo peor

“Algo que nunca cuento porque me duele mucho… uno de los jefes de la banda era mi hijo”.

Como nunca antes, Luis de Alba decidió confesar que uno de sus hijos enfrenta una delicada situación en un centro de rehabilitación, esto después de salir de prisión luego de cometer varios delitos.

El comediante tuvo una charla con ‘El Burro’ Van Rankin y ahí abrió su corazón y desveló uno de los episodios más difíciles y dolorosos que no terminó con el encarcelamiento de su hijo.

“Un hijo mío tuvo problemas legales, le dio por robar autos… tenía su banda. Lo detuvieron y yo decía ‘no puede ser, ¿mi hijo?’. Vivíamos en el Pedregal y sus cuates eran puros ‘fifís’ y se robaban primero las vajillas de las familias acomodadas del Pedregal, después se iban a Acapulco y se robaban coches”, compartió de Alba.

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Pese a que se mantuvo incrédulo, cuando le explicaron cómo era la situación terminó comprendiendo que sí, “uno de los jefes de la banda era mi hijo”.

Al tiempo, el querido ‘Pirrurris’ manifestó que su hijo lo negó todo al principio, sin embargo, cuando la mamá de uno de los hijos de un general contó que le robaron toda la vajilla, comenzó a investigar.

Finalmente fue detenido y encarcelado, pero el comediante buscó que no llevarán a prisión a su hijo. “Fui a ver a un señor que, no me da gusto, pero era abogado de los mejores, le expliqué y me dijo ‘te puedo ayudar si me das 200 mil pesos, mañana’. Le llevé como 150 mil pesos y me dijo ‘te pedí 200 mil pesos, así que yo no voy a poder intervenir’. Yo le decía ‘por favor, caraj*, se va a echar a perder allá adentro’”, pero el licenciado se negó.

De Alba le advirtió al ‘Burro’ que le estaba revelando “algo que nunca cuento porque me duele mucho”. Luego le narró que solía visitar a su hijo en el Reclusorio Norte entre las 4 y 5 de la mañana.

“Se juntaban jefes del narco, de fraudes, de la rapiña y uno de ellos defendía a mi hijo, lo cuidaba. Les llevaban chupe, chavas y mi hijo cuando veía que empezaba eso o se ponían a inhalar cosas, mi hijo se salía porque no quería que yo lo viera”.

El hijo de Luis pagó su condena y recuperó su libertad, y lo primero que hizo fue viajar a Acapulco, donde el comediante tenía un show. También fue a Guadalajara con su mamá, y cuando iba de regreso “le dieron la ‘ley fuga’, lo fueron aventando para afuera y vámonos a una barranca”.

Luis se refiere a ‘ley fuga’ a una ejecución extrajudicial encubierta que consiste en fingir que liberan a un preso con la intensión de disparale por la espalda y justificar su muerte como un ‘intento de huida’.

En la charla, el actor confió la parte más delicada del proceso que ha enfrentado su hijo. Tras el accidente estuvo un mes en coma “y quedó un poco golpeado”.

Pero su condición no mejoró.

“Ahora está como entre que vuelve, entre que no vuelve, pero vive, tiene 45 años. Está en un lugar especial para rehabilitarse, pero como no liga muy bien, yo me voy, lo sacó a comer y anda como ido. Sí te platica cosas, pero no muy coherente, me duele, pero ni modo”, concluyó.

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¿Cuántos hijos tiene Luis de Alba?

En su primer matrimonio con Alicia, ‘El Pirrurris’ tuvo a Luis Antonio, Jorge, Luis Ángel y Ana. Después nació otra hija, Stephanie. Y con su actual esposa procreó a Luis Ángel y André Alejandro.