¿Por qué Ricky Martin también niega romance con Verástegui?; ya SALIÓ otro testigo A CONFIRMAR lo que dijo Aracely

“La verdad yo lo viví, él dice que fue mentira, pero yo lo viví”.

Hace un par de días, Ricky Martin habló por primera vez sobre el ‘romance’ que sostuvo con Eduardo Verástegui y tanto ha negado el religioso exactor.

“Aquí riéndome porque no me queda de otra. Sólo para que estemos claros, yo NUNCA le he visto el pipí a Eduardo Verástegui. Ni el pipí ni NADA”, escribió el boricua en sus redes sociales.

Al tiempo, Ana María Alvarado expresó: “la verdad yo lo viví, él dice que fue mentira, pero yo lo viví”.

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Y su relato, que ha hecho público en diversos momentos, indica que Eduardo y Aracely Arámbula fueron pareja en la vida real tras coincidir como protagonistas de la telenovela ‘Soñadoras’ en 1998.

La periodista de espectáculos aseveró que “un día que estábamos en un concierto de Ricky Martin, estaba Fabián Lavalle, estaba Aracely Arámbula y estaba yo. Estábamos en un balconcito viendo un show de Ricky Martin, entonces ella (Aracely) nos dijo de su boquita... a lo mejor ya no se acordará, pero dijo: ‘Ese que ven ahí cantando me quitó a mi novio’”.

En sus últimas declaraciones, Verástegui manifestó sobre la versión de Arámbula: “No, ella nunca ha opinado ni ha confirmado absolutamente eso, sobre todo que es una mentira y ustedes lo saben”, les dijo a reporteros.

Sin embargo, ahora es el otro testigo quien sale a confirmar que ‘La Chule’ sí destapó el romance de Verástegui y Ricky Martin.

En su programa ‘Chismorreo’, Fabián Lavalle contó su versión, misma que concuerda con la de su colega.

“Estábamos Ana María Alvarado y yo hace 20 años, sí, es cierto. En un evento y estaba con Aracely Arámbula, y fuimos a ver a Ricky Martin porque yo a Ricky Martin en esa época lo conocía muy bien. Y cuando hizo ‘Los Tenis Rojos’, que todavía no era tan famoso, vivía en la colonia Cuauhtémoc, tenía un Volkswagen todo madre*do y muchas veces salimos de fiesta. Yo me hice muy amigo de Aracely porque estábamos haciendo una telenovela juntos y nos invitó Ricky Martin, fuimos al show y Aracely no era amiga de Ricky”, desveló.

Al tiempo, agregó que “se levanta Aracely y dice ‘mira nada más quien me vino a bajar a mi galán’, que era Eduardo Verástegui. Estaban haciendo una telenovela Eduardo Verástegui… ya había salido de ‘Kairo’. Eduardo estaba haciendo una telenovela como protagonista con Aracely. Y eran novios y la cortó de repente”.

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Finalmente, dejó ver que casualmente cuando Ricky Martin se fue a vivir al extranjero, Eduardo le siguió los pasos.

“Cuando terminó la telenovela se desaparece Verástegui. Ricky ya se había ido a vivir a Nueva York, en famoso, y se va a vivir Eduardo Verástegui a Estados Unidos. Eso no me lo pueden negar porque lo viví y aparte Aracely nos lo dijo, estaba Ana María Alvarado y estaba yo”, concluyó.