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Mueren TODOS los integrantes de la banda de rock ‘Van Der Dijs’ tras los terremotos en Venezuela

Se confirmó que los músicos perdieron la vida ante la tragedia que vive el país.

Junio 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Los integrantes de la banda ‘Van Der Dijs’ murieron en los terremotos ocurridos en Venezuela.

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El Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) emitió un comunicado en sus redes sociales donde dio a conocer el fallecimiento de todos los miembros de la banda de rock ‘Van Der Dijs’ tras los terremotos ocurridos en Venezuela.

El deceso de Manuel ‘Van Der Dijs’ (vocalista), Gabriel Gómez (guitarrista), Xander Hernández (bajista) y Abraham Foucault (baterista), fue lamentado por la institución.

En tanto, recordaron que los artistas se presentaron en las instalaciones de la Sala Experimental del complejo hace una semana. La agrupación participó en el ciclo denominado ‘El Hades’.

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‘Van Der Dijs’, fundada en 2024, obtuvo un posicionamiento rápido en los circuitos de difusión del país mediante una propuesta sonora que mezcló elementos de los géneros rap-rock y nu-mental.

Además, consolidó su presencia en el mercado internacional tras su participación en las actividades del Festival Nuevas Bandas, una plataforma de exposición para talentos jovenes de Venezuela.

La agrupación realizó la producción y el lanzamiento de temas musicales que registraron difusión entre los seguidores del género, destacando canciones como ’15 minutos’, ‘VENPAKA’, y ‘¿DÓNDE ESTÁN?”.

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En la misma línea, el Centro Cultural de Arte Moderno emitió sus condolencias a sus familiares, compañeros y seguidores de los cuatro integrantes de la banda, enfatizando en su trabajo artístico.

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La dirección del CCAM señaló que las grabaciones y memorias de las presentaciones de la banda formarán parte del archivo histórico del recinto, sirviendo como testimonio de la propuesta sonora y el trabajo de composición que Manuel, Gabriel, Xander y Abraham desarrollaron durante la existencia del grupo.

Terremoto Venezuela
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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