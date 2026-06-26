Esposa de famoso futbolista murió mientras cubría a su hija de 1 año en pleno terremoto en Venezuela

“Andrea, mi amor precioso, por qué me dejaste solo, esta era nuestra lucha mami”.

Fue el propio futbolista Héctor Bello quien confirmó la muerte de su esposa Andrea en medio del terremoto que sacudió Venezuela el 24 de junio y que, según medios locales, ocurrió tras el colapso de una estructura. La mujer perdió la vida mientras protegía a su hija de 1 año.

El deportista del marítimo de La Guaira de la Segunda División, escribió en sus redes sociales:

“Tu mami nos dejó, cómo le digo yo eso a mi hija, Andrea, cómo le explico a tu hija que perdiste la vida para salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada, cómo le explico, dame fuerzas tú ahora porque no doy más”.

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En tanto, los servicios de emergencia localizaron el cuerpo de la joven madre entre los escombros sin signos vitales.

En otra publicación, el futbolista compartió imágenes de su esposa y mensajes de condolencias que le enviaron amigos y seguidores. “Andrea, mi amor precioso, por qué me dejaste solo, esta era nuestra lucha mami”, escribió.

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Los sismos ocurrieron la tarde del miércoles 24 de junio. El de mayor intensidad, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, alcanzó 7.5 y fue descrito como el más potente en Venezuela en más de un siglo.

El primero de los terremotos tuvo una magnitud de 7.2.