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Surgen videos dramáticos de los rescates tras el sismo en Venezuela, incluidos perritos y niños

El país sudamericano se encuentra en estado de emergencia

Junio 25, 2026 • 
Alejandro Flores
sismo venezuela rescates.jpg

Sismo en Venezuela

Captura X

“Estira los pies”, grita una mujer mientras los rescatistas meten los brazos hasta donde es posible.

Trabajaron durante horas para abrir un boquete por el que comenzaron la etapa final del rescate y es en ese momento que la mujer le grita “estira los pies” al damnificado que está bajo los escombros.
En el video no se observa pero es evidente que le hace caso a la mujer porque el rescatista lo alcanza, lo agarra y lo jala hacia la superficie.
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El júbilo de las personas es evidente: han rescatado a un perrito, la mascota que un hombre que lo recibe en brazos y se lo lleva con enorme felicidad.

Los rescates esperanzadores en Venezuela

Los sismos que azotaron a Venezuela este 24 de junio ha generado tragedias terribles entre los venezolanos y el Servicio Geológico de Estados Unidos ha estimado que las víctimas fatales están en un rango de 10 mil a 100 mil personas.
Un reporte de Telemundo explica que la estimación se basa en las características del sismo que fue “de doble impacto”.

No obstante, como en toda tragedia de esta naturales también surgen historias esperanzadoras, incluso en La Guaira, la zona más afectada por el desastre. La televisión estatal venezolana publicó imágenes de tres niños que salieron prácticamente ilesos de un edificio en ruinas.

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Ahí mismo, en La Guaira, se registró un rescate que se ha ganado el calificativo de milagroso.

“Dios es grande, sí se pudo”, grita un hombre cuando fue que un rescatista jala de entre los escombros a un bebé.

El niño esta lleno de tierra, apenas viste con unos calzones y comienza a llorar en cuanto lo sacan del boquete en el que estaba... como si tuviera un segundo parto.

Sismo Venezuela
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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